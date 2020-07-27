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понедельник, 27 июля 2020 14:14

МОЗ разделило вызовы экстренной медпомощи на 4 категории

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МОЗ разделило вызовы экстренной медпомощи на 4 категории
Вызовы экстренной медпомощи разделили на несколько категорий. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения вводит несколько категорий срочности вызовов медиков и реагирования на них.

Таким образом ведомство оптимизирует оказание экстренной медицинской помощи, об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

"На этапе реформирования отрасли мы отметили, что две трети пациентов не получают вовремя оказание помощи бригадой экстренной медпомощи. Из общего количества вызовов, а это 6,8 миллиона, 4,7 миллиона являются несвоевременными. Мы работаем над оптимизацией предоставления экстренной медицинской помощи. Сейчас отработаны оптимальные алгоритмы оказания экстренной медпомощи по определенным категориям вызовов", - сказала Садовьяк.

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По ее словам, вызовы экстренной медпомощи разделили на несколько категорий.

Категория 1 - это критическое состояние больного, требует немедленного реагирования, вмешательства или реанимационных мероприятий, например, в случае клинической смерти, обструкции дыхательных путей, возникновения политравмы. Для этой категории вызова время до первого контакта с больным должно составлять менее 10 минут.

Категория 2 - экстренный вызов, к которому относятся потенциально серьезные состояния, которые могут требовать быстрой оценки, неотложной помощи на месте или неотложной транспортировки. Время до первого контакта должно составлять до 20 минут.

Категория 3 - не экстренные состояния, которые не несут угрозы для жизни и здоровья пациента, например, обострение хронических заболеваний. Эти вызовы будут направлены на первичное звено, а при возможности на вызов поедет бригада, не задействованная на вызовах для категорий 1 и 2.

Категория 4 - непрофильные вызовы. Реагирование происходит без выезда бригады экстренной медпомощи, и пациент может получить консультацию по телефону или будет направлен на оказание помощи семейным врачом.

Также вырос тариф на вызов бригады экстренной медицинской помощи с 112 грн до 163 грн. Всего с 1 июля до конца года дополнительно на экстренную медпомощь выделили почти 2 млрд грн.

По правилам, медпомощь должна приезжать к больным через 10 мин. в городе, а за пределами города - через 20 мин. Сейчас в такое время вкладываются лишь 17-18% машин экстренной помощи.

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27
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