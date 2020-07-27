Большинство машин скорой помощи не приезжают на вызов вовремя - сообщили в Минздраве

Около 67% пациентов не получают экстренную медицинскую помощь вовремя.

Об этом на брифинге сообщили министр здравоохранения Михаил Степанов и заместитель Ирина Садовьяк.

По правилам, медпомощь должна приезжать к больным через 10 мин в городе, а за пределами города - через 20 мин.

Сейчас в такое время вкладывается лишь 17-18% машин экстренной помощи.

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Министр отмечает, что распространенной проблемой задержки является то, что водители не пропускают карету скорой помощи.

Он также предлагает увеличить штрафы за такое нарушение.