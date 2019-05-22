"Могут убить": Комаровский рассказал правду о популярных медпрепаратах

По словам Комаровского, употребление слабительного без консультации с врачом может угрожать жизни. ФОТО: rbc.ua

Давать ребенку слабительное без понимания точной причины запора опасно. Особенно если имеются дополнительные симптомы, указывающие на развитие острого заболевания.

"Если вдруг мы видим, что нет позывов к дефекации, но у ребенка реально плохое состояние, если есть рвота, если есть метеоризм, если есть повышение температуры, то конечно же категорически никаких слабительных. Сначала доктор, сначала диагноз.", — подчеркнул Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

По словам врача, одной из возможных причин появления таких симптомов является острая кишечная непроходимость. Это состояние, которое является опасным не только для здоровья, но и для жизни ребенка.

"Если речь идет об острой кишечной непроходимости, то слабительные средства могут убить человека", — предостерегает Комаровский.

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Острая кишечная непроходимость — это состояние, при котором нарушается прохождение пищи по желудочно-кишечному тракту. Обычно ей предшествует появление периодического вздутия, урчания, болей в животе, чередование поноса с запорами. Развивается острая кишечная недостаточность постепенно и требует обязательной госпитализации. В случае появления осложнений проводится экстренная операция.