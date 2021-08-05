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четверг, 05 августа 2021 14:07

Могут ли невакцинированные украинцы остаться без работы

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Могут ли невакцинированные украинцы остаться без работы
На это нет юридических оснований. Фото: pixabay.com

Украинцам, которые не получили прививки против коронавируса, не могут запретить выходить на работу.

В государстве нет такого законодательства, однако работники критической инфраструктуры должны быть ответственными, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".

"Юридических оснований, чтобы не допускать невакцинированного против коронавирусной болезни человека к работе, нет", - сказал он.

В Минздраве недавно определили норму, при соблюдении которой учебные заведения смогут учиться в нормальном режиме. Для этого 80% педагогического коллектива в школах должны быть вакцинированы.

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"Мы хотим обеспечить безопасные условия для учеников с 1 сентября. В любом случае мы инициировали и создаем условия для формирования безопасного пространства в школах", - отметил Кузин.

Эта норма будет распространяться не на все школы в Украине.

"Однако это требование будет касаться только школ в желтой, оранжевой или красной зонах. Каждый учитель и врач должен понимать, что он - работник критической инфраструктуры и работник, который собственным примером должен показывать, как правильно делать", - пояснил Кузин.

Прививки против коронавируса получили около половины педагогов. Ограничение в 80% вакцинированных планируют применять и к работникам общественного транспорта, питания и коммерческих или коммунальных структур.

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Дата
05
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