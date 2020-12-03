Мобильное приложение дает доступ ко всем медицинским услугам онлайн

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Электронный медицинский сервис Helsi запустил официальное мобильное приложение.

Сервис помогает получить быстрый доступ ко всем медицинским услугам онлайн, сообщила пресс-служба КГГА.

В частности найти врача по специальности, фамилии или названии медучреждения и записаться к нему или записать родных. Только семейных врачей в системе уже более 12 тыс.

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Система Helsi продолжит интегрировать новые сервисы в приложении:

1. заработают медицинские консультации онлайн: пациент и врач дважды получат электронное напоминание - за день и в день приема;

2. станет доступным просмотр результатов приема: пациент после посещения врача сможет пересмотреть диагноз, назначенное лечение, выписаны рецепты и направления;

3. в течение 14 дней после визита можно будет оставить отзыв о враче, на основании отзывов формируется его рейтинг;

4. станет доступным сервис "Лекарства онлайн" с простым алгоритмом действий пациента: записался на прием, посетил врача, врач установил диагноз, назначил лечение, выписал рецепт, нашел лекарство и забронировал, далее вы получаете напоминание, что надо их принимать.

Разработчики приложения советуют обновлять его чаще, ведь каждая версия будет содержать вышеупомянутые сервисы. Приложение доступно на iOS и Android.

Медицинская система Helsi работает с 2016 года, в день через сайт helsi.me 210 тыс. пациентов записываются на прием к врачу. Система подключена к eHealth и предоставляет функционал для участия в реформе. Системой пользуются 1100 учреждений здравоохранения, 21 тыс. врачей по всей Украине.