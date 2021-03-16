"Мною занимались 8 специалистов" - писательница рассказала об опыте эмоционального выгорания

Автор: предоставила Оксана Лозинская "Благодаря выгоранию поняла, что я интроверт, а прожила 31 год жизни экстраверта" - говорит Оксана Лозинская

Писательница и преподаватель Оксана Лозинская, которая 13 лет живет и работает в Нидерландах, несколько лет назад прошла через эмоциональное выгорание и сумела из него выйти и восстановиться. В интервью Gazeta.ua рассказала подробности пережитого.

Пока я нашла себя в Нидерландах, мне пришлось пройти через эмоциональное выгорание. Ты переезжаешь в новую страну, вокруг все заняты собой, люди живут своей жизнью, до тебя у них дела нет, потому что по сути тебя никто не знает. Общаешься на иностранных языках и к тому же имеешь большую нагрузку с работой. И конечно что сверхурочная работа и отсутствие баланса между личным и рабочим обусловили эмоциональное выгорание.

По чему вы узнали, что это именно эмоциональное выгорание?

Поняла, что у меня эмоциональное выгорание, очень поздно - когда я просто уже упала. Переутомление от интеллектуального труда отличается от переутомления физического тем, что его не видно. Это же не сломанная нога или рука, что было бы очень хорошо видно. А здесь надломлено что-то в голове и в сердце. И ты совсем не можешь объяснить людям. Мои родители не могли этого понять, потому что по мне не видно совсем. Единственное что я была не просто способна ни принимать решений, ни работать. То есть это было длительное переутомление. В западном обществе выгорание считается серьезным диагнозом. Оно не похоже ни на что В западном обществе выгорание считается серьезным диагнозом. Оно не похоже ни на что. Частично что-то имеет от депрессии, частично - от переутомления. Оно невидимо, но человек не в состоянии толком ни жить, ни работать. Я не могла, например ни считать, ни думать, у меня пропадала память. Человек часто не может себе объяснить, что с ним происходит. Выгорание невидимо, но может иметь последствия для физического состояния. Из-за этого люди могут жить так долго. Я поняла, что не могу больше работать, концентрироваться. Не могу в принципе вообще смотреть на людей. И я вообще не нуждаюсь в контакте с людьми, а только в контакте с природой, тишине и уединении. Быть дома в одиночестве - это то, что меня и сегодня очень хорошо подзаряжает. А лучше обратиться к специалисту. В Украине на сегодняшний день этими вопросами занимаются психологи. В Нидерландах этим занимаются очень много различных специалистов. Психолог - только один из них. Есть даже должность - коуч по борьбе с выгоранием. Мною занимались 8 специалистов - от семейного врача до коучей и специалистов по трудоустройству. Я боялась выпасть из общества и с работы, потому что я была одна в Нидерландах и просто не знала, как правильно. Автор: предоставила Оксана Лозинская После выгорания Оксана старается больше времени отдавать семье и отдыху

Вы рассказываете о выгорании в своей книге "Путь к себе". Вами хлопотали с 8 специализированных специалистов-психологов. Удивляет, учитывая медицинскую практику в Нидерландах, где непросто попасть на прием к специализированному врачу.

Это страна, в которой есть понятие высокой специализации. Даже приготовление пищи или уборка осуществляют специализированные организации. Также и проблему выгорания какого-либо работника они пытаются отдать в руки специалистов. Поскольку феномен выгорания не такой древний, у нас широкий спектр специалистов из этого и насыщенный рынок коучей, которые помогают выходить из выгорания. Я очень сильно перерабатывала - по 16-18 часов и толком не расслаблялась. Хотела попробовать все, боялась потерять крутые проекты. И я не упустила ни одного шанса. Но нельзя только работать, отдыхать надо. Должен быть баланс между временем, проведенным за работой, и проведенным за отдыхом. Один врач мне сказал: "Ты использовала энергию из будущего, а потом это будущее наступило" Один врач мне сказал: "Ты использовала энергию из будущего, а потом это будущее наступило". Поэтому надо быть очень осторожными с собственными ресурсами, их надо беречь. Благодаря выгоранию поняла, что я интроверт, а прожила 31 год жизни экстраверта. Я просто переисползовала себя всю свою жизнь. Поэтому я к выгоранию шла не только 8 лет в Нидерландах. Хуже всего, что времени на то, чтобы вылечиться от выгорания, нужно в два раза больше, чем того, когда ты в него входил. Я выздоровела, но теперь работаю на процентов 60 меньше, чем прежде.

Какие признаки выгорания можете назвать?

Когда вы говорите о своей работе без огонька и есть странные смешанные чувства к ней. Если человек устает так, что иногда не может встать с дивана, то он однозначно переиспользует свои ресурсы. Я очень любила свою работу. Но все равно перерабатывала. У меня на личную жизнь времени не было очень долго, я по 18 часов работала. На самые важные вещи - семью, хобби - времени должно хватать всегда. Просто мне надо было задуматься, а что для мне действительно важно, и пробовать это успевать. Общество, социальные тренды и погоня за успехом часто приглушают наше умение слышать себя. В голландской культуре есть понятие "оставаться близко к себе". Нас будет пробовать разбалансировать и врываться в нашу жизнь очень много всего - эти все тренды в бизнесе, в отношениях. Сегодняшнее время чрезвычайно динамично, но надо быть близко к себе: что-то нравится, а что нет. Что бы из этого хотелось бы внести в свою жизнь? И больше не надо, достаточно. Надо ставить рамки, расставлять приоритеты: что для меня важно? Что-то хоть и нравится, и хотелось бы ввести в свою жизнь, но это надо отставить в сторону на время. То есть не давать себя дисбалансировать. Автор: предоставила Оксана Лозинская Силы восстанавливает природа и мягкое отношение к себе

Как научиться беречь силы?

Мы все получаем от Бога определенное количество энергии в день. Важно для себя знать, как много энергии я могу потратить на работу так, чтобы прийти домой и еще быть живой. Я стараюсь чередовать свое время на работе и с ребенком. Изменение деятельности дает мне отдохнуть и сбалансироваться. Коуч мне советовала: в состоянии выгорания категорически нельзя принимать никаких радикальных решений типа освобождения и так далее. Когда человек выгорел, он все-таки не может полностью быть адекватным. Не делайте в таком состоянии больших шагов. Лучше сделать несколько шагов назад, побыть в тишине. Я со временем училась свой организм слушать. Я научилась медитировать где угодно - когда ходила в лес, когда ехала в авто, когда готовила есть - я наслаждалась процессом. И я сейчас очень многое делаю медитативно. Это расслабляет У меня была очень большая потребность в лесу. Я минимум дважды в неделю туда ездила гулять. Я научилась медитировать где угодно - когда ходила в лес, когда ехала в авто, когда готовила есть - я наслаждалась процессом. И я сейчас очень многое делаю медитативно. Это расслабляет. Надо быть готовым к тому, что в состоянии выгорания даже любимое хобби идет трудно. Это нормально. Просто надо немножко сбавить темп. Относиться к себе мягко надо всегда. А не только тогда, когда ты вигорела.

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Синдром выгорания - это синдром, который появляется на фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоциональных и личностных ресурсов человека. Характерными чертами профессионального выгорания являются: быстрая и изнурительная утомляемость, которая не проходит даже после отпуска. Первая стадия синдрома характеризуется забыванием деталей и мелочей. Это может проявляться так: вы постоянно забываете, внесли ли нужную запись в документ или нет, решили ли запланированные вопросы и прочее. Второй этап синдрома профессионального выгорания характеризуется значительной потерей интереса к работе и к общению, как с коллегами, так и с членами семьи. У человека может возникать ощущение в духе "неделя продолжается невыносимо долго", "четверг кажется пятницей". К концу рабочей недели у такого человека наступает апатия и проявляются соматические симптомы, такие как отсутствие сил, нехватка энергии, головная боль и "мертвый" сон без сновидений, склонность к повышенной раздражительности. Третий этап характеризуется полным личным выгоранием, что сопровождается потерей всякого интереса к работе и жизни. Человеку свойственно эмоциональное равнодушие, ощущение непрерывного спада сил и потеря остроты мышления. Такие люди стремятся к уединению.