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понедельник, 08 марта 2021 15:00

Миру грозит четвертая волна коронавируса

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Миру грозит четвертая волна коронавируса
В последнюю неделю февраля количество больных в мире снова начало расти. Фото: unsplash

Мир находится на грани 4-й волны пандемии коронавируса, несмотря на попытки правительств ускорить темпы вакцинации и предотвратить перегрузку больниц.

Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на The Hill и CNN.

В последнюю неделю февраля количество больных в мире снова начало расти. Это частично обусловлено распространением новых штаммов вируса, которые передаются быстрее, чем разновидность, сначала обнаруженная в Ухане.

Модель предсказаний CDC указывает, что тенденция заболеваемости пойдет в марте и апреле на спад. Другие исследователи предполагают, что вскоре начнется новая волна роста случаев. Модель ученых из Филадельфии PolicyLab указывает на то, что скорость распространения вируса растет.

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В то же время, весна и потепление должны помочь в борьбе против коронавируса, ведь люди проводят больше времени на улице. Также при более высоких температурах активность вируса может снижаться.

Отмечается, что проблемой может оказаться отказ населения от вакцинации, поскольку та не является обязательной.

В целом эксперты считают, что показательными могут стать следующие три месяца, когда, вероятно, станет понятно, движется ли человечество в сторону преодоления коронавируса.

В Южной Корее зафиксировали 8 смертей после вакцинации препаратом AstraZeneca.

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08
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