Мировые СМИ начали писать о медленной вакцинации в Украине

Из-за медленных темпов вакцинации против коронавируса формировать коллективный иммунитет придется долго. В частности, 10 лет на это пойдет для Украины, Пакистана и Бангладеша.

Многие страны, где вакцинация происходит со стремительными темпами, приблизятся к формированию коллективного иммунитета против болезни уже в следующем году, об этом свидетельствуют данные трекера вакцинации американского издания Bloomberg.

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Например, в Чили, Израили, США и Великобритании уже вакцинировано 20 и более процентов населения.

"Во многих странах, где коронавирус последнее время распространяется быстро, нынешние темпы внедрения вакцины не приведут к коллективному иммунитету за годы или даже десятилетия", - отметил колумнист Дэвид Фиклинг.

Автор: bloomberg.com Украине надо быстрее вакцинироваться чтобы получить коллективный иммунитет

Для выработки коллективного иммунитета от коронавируса в Украине нужно сделать прививки 70% населения страны. Это почти 30 млн человек. Причиной низких темпов вакцинации является неготовность населения к иммунизации.