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четверг, 03 сентября 2020 11:19

Минздрав закупит для украинцев незарегистрированный препарат от коронавируса

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Минздрав закупит для украинцев незарегистрированный препарат от коронавируса
Правительство закупит централизованно "Ремдесивир". Изображение: moibuk

Украинское правительство закупит лекарственный препарат "Ремдесивир" для больных с тяжелым течением Covid-19.

"Это лекарственное средство, которое на сегодняшний день не зарегистрировано в Украине. Но закон позволяет нам завести его и централизованно закупить. Как только достигли договоренностей с компанией-производителем, сразу подали соответствующий проект постановления", - говорит на пресбрифинге министр здравоохранения Максим Степанов .

Добавляет, "Ремдесивир" включен в национальный протокол лечения Covid-19 и показывает достаточные результаты.

"Мы опираемся на опыт наших международных коллег, в первую очередь это США", - уточнил он.

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Цена препарата стартует от $320 за курс. Украина входит в данные лицензий на генерический "Ремдесивир" и имеет возможность закупить препарат по цене в 6 раз ниже, чем цена оригинала.

В Украине для больных коронавирусом готовы более 36 тыс. коек.

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