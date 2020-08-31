Сколько больных с коронавирусом могут принять украинские больницы

Готовые более 36 тыс. коек. Фото: Reuters

В Украине для больных коронавирусом готовы более 36 тыс. коек.

Почти 11 тыс. 200 из них обеспечены точками подачи кислорода, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает прес-служба ведомства.

"На сегодня в украинских больницах пациентами с коронавирусом заняты 9 тыс. 972 кровати. Сюда включены как подтвержденные случаи, так и случаи с подозрением на Covid-19. Также в начале июня председателям ОГА была поставлена ​​задача увеличить количество коек с подводом кислорода. Для ускорения этого процесса Минздрав инициировал постановление Кабинета министров о финансировании работ по подведению централизованной подачи кислорода в больницах по упрощенной процедуре", - отметил Степанов.

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МЗ фиксирует значительный рост количества госпитализированных больных Covid-19 в последнее время.

30 августа из-за осложнений после коронавирусной болезни умерла заведующая львовского детского сада № 163. Зиновия Мацкив проработала заведующей этого учреждения 27 лет.