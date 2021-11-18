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четверг, 18 ноября 2021 09:53

Минздрав выносит вопрос медицинского каннабиса на общественное обсуждение

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Минздрав выносит вопрос медицинского каннабиса на общественное обсуждение
Законопроект предусматривает контроль над употреблением каннабиса. Фото: Pexels

Министерство здравоохранения вынесло законопроект о медицинском каннабисе на общественное обсуждение.

Каннабиноиды можно использовать для обезболивания и для помощи людям с болезнью Альцгеймера. Сейчас в государственном реестре лекарственных средств отсутствуют обезболивающие для детей, сообщили в Минздраве.

Законопроект министерства предлагает урегулировать вопросы обеспечения доступа пациентов к препаратам с каннабисом для лечения хронической боли, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, посттравматического синдрома, онкологических заболеваний, эпилепсии у взрослых и детей и других заболеваний.

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При этом употребление каннабиса будут контролировать.

Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект о регулировании обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. За это проголосовали 184 депутата. После голосования лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко радовалась, поднимала руки и аплодировала в зале. Она призвала не голосовать. Также кричал не голосовать нардеп от СН Максим Бужанский.

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