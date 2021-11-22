Минздрав с 9 декабря расширит перечень профессий с обязательной вакцинацией

Глава Минздрава Виктор Ляшко / Минздрав

Министерство здравоохранения с 9 декабря расширит список профессий, для которых вакцинация против Covid-19 станет обязательной.

Об этом на брифинге 22 ноября сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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"На этот раз речь идет о работниках предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти, работникам учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждениям защиты прав детей, реабилитационных учреждений, работникам предприятий, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства, как Укрпочта, Укрзализныця и другие", - сказал Виктор Ляшко.

Министр призвал работников этих профессий не медлить с вакцинацией, чтобы защитить себя и родных.

Согласно перечню, утвержденному приказом Минздрава от 4 октября, обязательной вакцинации подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных администраций и их подразделений, учебных заведений.

С 8 ноября по приказу Минздрава госслужащих и преподавателей начали отстранять от работы при отсутствии прививки. Таким гражданам не будут оплачивать больничные.

В красных регионах будут обновлены правила работы городского транспорта. По просьбе мэров городов в общественный транспорт будут пускать больше пассажиров. Изменения уже готовят к соответствующему постановлению правительства.