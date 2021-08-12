Минздрав рекомендует сократить интервал между дозами CoronaVac

Минздрав рекомендует медикам приглашать пациентов на получение второй дозы вакцины CoronaVac через 14 дней после первой. Фото: pixabay

Промежуток между двумя дозами вакцины CoronaVac / Sinovaс Министерство здравоохранения рекомендует уменьшить до 14 дней.

Так решили из-за роста заболеваемости и распространения штамма Delta, сообщили в ведомстве.

"Минздрав рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока, указанного в официальной инструкции - 14 дней", - заявили в министерстве.

Решение приняли на основании рекомендаций ВОЗ и анализа последних исследований эффективности вакцины CoronaVac при различных интервалах между дозами.

Например, последние эксперименты в Турции с интервалом введения между дозами CoronaVac 14 дней показало уровень выработки антител в 89,7% случаев.

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Поэтому Минздрав рекомендует медикам приглашать пациентов на получение второй дозы вакцины CoronaVac через 14 дней после первой. Сами пациенты тоже могут просить сделать вторую прививку через этот интервал.

За последние сутки в Украине обнаружили 1247 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 77 детей и 41 медработник . Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.