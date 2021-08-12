Количество больных Covid-19 стремительно растет: последние данные из регионов

За последние сутки в Украине обнаружили 1 247 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 77 детей и 41 медработник ..
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 262 601 человек. Умерли 53 173 пациентов, из них 24 - за последние сутки. Выздоровели 2 194 791 человек, за последние сутки - 1039, сообщает Минздрав.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 205 случаев;
Винницкая область - 48 случаев;
Волынская область - 16 случаев;
Днепропетровская область - 53 случая;
Донецкая область - 75 случаев;
Житомирская область - 41 случай;
Закарпатская область - 18 случаев;
Запорожская область - 57 случаев;
Ивано-Франковская область - 39 случаев;
Киевская область - 40 случаев;
Кировоградская область - 5 случаев;
Луганская область - 45 случаев;
Львовская область - 61 случай;
Николаевская область - 37 случаев;
Одесская область - 77 случаев;
Полтавская область - 34 случая;
Ровенская область - 31 случай;
Сумская область - 34 случая;
Тернопольская область - 52 случая;
Харьковская область - 93 случая;
Херсонская область - 35 случаев;
Хмельницкая область - 56 случаев;
Черкасская область - 18 случаев;
Черновицкая область - 41 случай;
Черниговская область - 36 случаев.
За последние три месяца в Украине коронавирусом болели в основном невакцинированные граждане. Среди всех заболевших только 0,7% - люди, которые были вакцинированы и только 0,4% попали в стационар, а не в реанимационные отделения.
Необходимо вакцинироваться, чтобы не бояться новой волны заболеваний.
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