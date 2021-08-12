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четверг, 12 августа 2021 08:35

Количество больных Covid-19 стремительно растет: последние данные из регионов

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Количество больных Covid-19 стремительно растет: последние данные из регионов
Количество больных коронавирусом в регионах ежедневно растет. Фото: unsplash.com

За последние сутки в Украине обнаружили 1 247 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 77 детей и 41 медработник ..

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 262 601 человек. Умерли 53 173 пациентов, из них 24 - за последние сутки. Выздоровели 2 194 791 человек, за последние сутки - 1039, сообщает Минздрав.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 205 случаев;

Винницкая область - 48 случаев;

Волынская область - 16 случаев;

Днепропетровская область - 53 случая;

Донецкая область - 75 случаев;

Житомирская область - 41 случай;

Закарпатская область - 18 случаев;

Запорожская область - 57 случаев;

Ивано-Франковская область - 39 случаев;

Киевская область - 40 случаев;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 45 случаев;

Львовская область - 61 случай;

Николаевская область - 37 случаев;

Одесская область - 77 случаев;

Полтавская область - 34 случая;

Ровенская область - 31 случай;

Сумская область - 34 случая;

Тернопольская область - 52 случая;

Харьковская область - 93 случая;

Херсонская область - 35 случаев;

Хмельницкая область - 56 случаев;

Черкасская область - 18 случаев;

Черновицкая область - 41 случай;

Черниговская область - 36 случаев.

За последние три месяца в Украине коронавирусом болели в основном невакцинированные граждане. Среди всех заболевших только 0,7% - люди, которые были вакцинированы и только 0,4% попали в стационар, а не в реанимационные отделения.

Необходимо вакцинироваться, чтобы не бояться новой волны заболеваний.

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Дата
12
августа

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