Минздрав подсчитал количество украинцев из групп риска - их вакцинируют первыми

Прежде всего надо вакцинировать медиков и военных. Фото: pixabay

21 млн человек в Украине примерно входит в группы риска, которие должни вакцинировать от коронавируса.

Среди них - медицинские работники, бойцы в зоне ООС, люди с сопутствующими заболеваниями, люди в возрасте 60+ лет и другие, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"И моя позиция, и позиция президента в том, что в 2021 году мы должны вакцинировать за счет государства. По крайней мере тех людей, входящих в группы риска. Таких людей почти 21 млн", - рассказал Степанов.

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По его словам, прежде всего надо вакцинировать медиков и военных.

"Также это люди, которые находятся в социальных учреждениях, в специализированных учреждениях. Это интернаты, дома для престарелых. Также обязательно люди, которые имеют риски по медицинским показаниям. Это люди старше 60 лет и имеют соответствующие сопутствующие заболевания. И другие граждане с сопутствующими заболеваниями ", - добавил министр.

Глобальный фонд доступа к вакцинам против Covid-19 - COVAX - одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса. Украина уже 100% получит больше 8 млн. Доз вакцины бесплатно. Об этом в Facebook написал главный санитарный врач Виктор Ляшко.