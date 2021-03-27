Минздрав передумал: "красных" зон стало меньше

В новом перечне регионов с "красным" уровнем епиднебезпекы исчезли Ровенская, Черкасская и Черниговская области. ФОТО: pixabay.com

Министерство здравоохранения снова обновило показатели для определения регионов со значительным распространением Covid-19. Еще сегодня утром объявили о 13 карантинных регионов, а теперь к "красным" отнесено 10.

В новом перечне регионов с "красным" уровнем эпидопасности исчезли Ровенская, Черкасская и Черниговская области, их отнесли к "оранжевым".

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила установить на территории Черниговской области "красный" уровень эпидемической опасности с понедельника, 29 марта.

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За последние сутки в Украине обнаружили 17 424 новых больных коронавирус. Из них детей - 752, медработников - 420. В общем коронавирус подхватили 1632131 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 27 марта сообщает Минздрав.