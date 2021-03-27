Более 17 тыс. больных в сутки: количество новых случаев уменьшилась

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 270
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 1890
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 108
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 171
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 216
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 243
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 837
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 657
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 612
Фото
Все фото
4
3
14
5
3
В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
Covid-вакцинация в Киеве вышла на новый уровень
Covid-вакцинация в Киеве вышла на новый уровень
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 171
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 837
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 306
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 837
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
1 Просмотров: 198
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
суббота, 27 марта 2021 09:43

Более 17 тыс. больных в сутки: количество новых случаев уменьшилась

  Комментировать
Более 17 тыс. больных в сутки: количество новых случаев уменьшилась
За последние сутки в Украине обнаружили 17 424 новых больных коронавирус. ФОТО: unsplash.com

За последние сутки в Украине обнаружили 17 424 новых больных коронавирус. Из них детей - 752, медработников - 420.

В общем коронавирус подхватили 1632131 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 27 марта сообщает Минздрав.

Умер 31 751 пациент, в частности 290 за последние сутки. Выздоровели 1 297 282 человек, за последние сутки - 7124.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Днепропетровской (1171), Харьковской (1132) областях и Киеве (1226).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВОЗ обнародует отчет о происхождении Covid-19

Количество заболеваний в областях за сутки:

м. Киев - 1226 случаев / 1650 прививок;
Винницкая область - 724 случая / 830 прививок;
Волынская область - 370 случаев / 280 прививок;
Днепропетровская область - 1171 случай / 1320 прививок;
Донецкая область - 802 случая / 770 прививок;
Житомирская область - 813 случаев / 690 прививок;
Закарпатская - 353 случая / 420 прививок;
Запорожская область - 599 случаев / 590 прививок;
Ивано-Франковская область - 373 случая / 629 прививок;
Киевская область - 1273 случая / 1170 прививок;
Кировоградская область - 172 случая / 460 прививок;
Луганская область - 167 случаев / 340 прививок;
Львовская область - 1407 случаев / 1060 прививок;
Николаевская область - 454 случая / 600 прививок;
Одесская область - 1282 случая / 400 прививок;
Полтавская область - 673 случая / 700 прививок;
Ровенская область - 553 случая / 650 прививок;
Сумская область - 567 случаев / 1080 прививок;
Тернопольская область - 628 случаев / 590 прививок;
Харьковская область - 1132 случая / 390 прививок;
Херсонская область - 174 случая / 1190 прививок;
Хмельницкая область - 822 случая / 640 прививок;
Черкасская область - 548 случаев / 710 прививок;
Черновицкая область - 516 случаев / 270 прививок;
Черниговская область - 625 случаев / 510 прививок.

В Украине трудный период пандемии коронавируса будет до середины апреля. В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ситуация уже стабилизировалась. После введения карантина количество госпитализаций снизилось.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Более 17 тыс. больных в сутки: количество новых случаев уменьшилась». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
марта

Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших

Расстреляли гетмана Ивана Выговского

Смертник взорвал себя в парке

Северная Македония стала 30-м членом НАТО

Препарат от повышенного давления стал прорывом для восстановления эрекции

Самое читаемое
&quot;Третий размер увеличила до пятого&quot;: звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
"Третий размер увеличила до пятого": звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
10
 Просмотров: 8307
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
22
 Просмотров: 7803
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
5
 Просмотров: 6660
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи Просмотров: 4968
Когда за отсутствие счетчика начнут прекращать газоснабжения: назвали дату
Когда за отсутствие счетчика начнут прекращать газоснабжения: назвали дату Просмотров: 4482
Здоровье
Производителей Covid-вакцин освободили от ответственности за последствия
Производителей Covid-вакцин освободили от ответственности за последствия Просмотров: 36
Степанов рассказал, когда Украина будет производить вакцину от коронавируса
Степанов рассказал, когда Украина будет производить вакцину от коронавируса Просмотров: 315
К ряду украинских врачей можно обратиться бесплатно и без направления
К ряду украинских врачей можно обратиться бесплатно и без направления Просмотров: 549
Степанов угрожает больницам Укрзализныци полицией
Степанов угрожает больницам Укрзализныци полицией Просмотров: 342
Что делать при подозрении на Covid-19: алгоритм Минздрава
Что делать при подозрении на Covid-19: алгоритм Минздрава Просмотров: 765
Больше всего комментируют
5
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
3
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
2
СБУ обыскивает организацию Медведчука - подозревают в содействии аннексии Крыма
2
Двери с Банковой принесли на телеканал Коломойского. В сети сравнили с пропагандистом Киселевым
Голосов: 123
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть