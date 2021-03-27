Более 17 тыс. больных в сутки: количество новых случаев уменьшилась

За последние сутки в Украине обнаружили 17 424 новых больных коронавирус. Из них детей - 752, медработников - 420.
В общем коронавирус подхватили 1632131 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 27 марта сообщает Минздрав.
Умер 31 751 пациент, в частности 290 за последние сутки. Выздоровели 1 297 282 человек, за последние сутки - 7124.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Днепропетровской (1171), Харьковской (1132) областях и Киеве (1226).
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Количество заболеваний в областях за сутки:
м. Киев - 1226 случаев / 1650 прививок;
Винницкая область - 724 случая / 830 прививок;
Волынская область - 370 случаев / 280 прививок;
Днепропетровская область - 1171 случай / 1320 прививок;
Донецкая область - 802 случая / 770 прививок;
Житомирская область - 813 случаев / 690 прививок;
Закарпатская - 353 случая / 420 прививок;
Запорожская область - 599 случаев / 590 прививок;
Ивано-Франковская область - 373 случая / 629 прививок;
Киевская область - 1273 случая / 1170 прививок;
Кировоградская область - 172 случая / 460 прививок;
Луганская область - 167 случаев / 340 прививок;
Львовская область - 1407 случаев / 1060 прививок;
Николаевская область - 454 случая / 600 прививок;
Одесская область - 1282 случая / 400 прививок;
Полтавская область - 673 случая / 700 прививок;
Ровенская область - 553 случая / 650 прививок;
Сумская область - 567 случаев / 1080 прививок;
Тернопольская область - 628 случаев / 590 прививок;
Харьковская область - 1132 случая / 390 прививок;
Херсонская область - 174 случая / 1190 прививок;
Хмельницкая область - 822 случая / 640 прививок;
Черкасская область - 548 случаев / 710 прививок;
Черновицкая область - 516 случаев / 270 прививок;
Черниговская область - 625 случаев / 510 прививок.
В Украине трудный период пандемии коронавируса будет до середины апреля. В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ситуация уже стабилизировалась. После введения карантина количество госпитализаций снизилось.
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