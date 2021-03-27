Более 17 тыс. больных в сутки: количество новых случаев уменьшилась

За последние сутки в Украине обнаружили 17 424 новых больных коронавирус. ФОТО: unsplash.com

За последние сутки в Украине обнаружили 17 424 новых больных коронавирус. Из них детей - 752, медработников - 420.

В общем коронавирус подхватили 1632131 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 27 марта сообщает Минздрав.

Умер 31 751 пациент, в частности 290 за последние сутки. Выздоровели 1 297 282 человек, за последние сутки - 7124.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Днепропетровской (1171), Харьковской (1132) областях и Киеве (1226).

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Количество заболеваний в областях за сутки:

м. Киев - 1226 случаев / 1650 прививок;

Винницкая область - 724 случая / 830 прививок;

Волынская область - 370 случаев / 280 прививок;

Днепропетровская область - 1171 случай / 1320 прививок;

Донецкая область - 802 случая / 770 прививок;

Житомирская область - 813 случаев / 690 прививок;

Закарпатская - 353 случая / 420 прививок;

Запорожская область - 599 случаев / 590 прививок;

Ивано-Франковская область - 373 случая / 629 прививок;

Киевская область - 1273 случая / 1170 прививок;

Кировоградская область - 172 случая / 460 прививок;

Луганская область - 167 случаев / 340 прививок;

Львовская область - 1407 случаев / 1060 прививок;

Николаевская область - 454 случая / 600 прививок;

Одесская область - 1282 случая / 400 прививок;

Полтавская область - 673 случая / 700 прививок;

Ровенская область - 553 случая / 650 прививок;

Сумская область - 567 случаев / 1080 прививок;

Тернопольская область - 628 случаев / 590 прививок;

Харьковская область - 1132 случая / 390 прививок;

Херсонская область - 174 случая / 1190 прививок;

Хмельницкая область - 822 случая / 640 прививок;

Черкасская область - 548 случаев / 710 прививок;

Черновицкая область - 516 случаев / 270 прививок;

Черниговская область - 625 случаев / 510 прививок.

В Украине трудный период пандемии коронавируса будет до середины апреля. В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ситуация уже стабилизировалась. После введения карантина количество госпитализаций снизилось.