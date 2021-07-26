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понедельник, 26 июля 2021 18:27

Минздрав определит, какие услуги смогут предоставлять косметологи без медобразования, а какие только врачи

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Минздрав определит, какие услуги смогут предоставлять косметологи без медобразования, а какие только врачи
Минздрав планирует определить порядок предоставления косметологических услуг. Фото: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины определит, какие услуги должен предоставлять косметолог, а какие - медицинский работник с лицензией на право осуществления хозяйственной деятельности. Сейчас четкого списка нет.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"На сегодня нет четкого перечня косметологических услуг, подпадающих под определение "медицинская услуга", так же нет стандартов предоставления таких услуг, лечения осложнений и подготовки квалифицированных кадров", - рассказал Игорь Слонецкий, директор Департамента контроля качества оказания медицинской помощи Минздрава.

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Специалист убежден, рынок косметологических услуг в Украине требует правового регулирования.

"Мы уверены, что благодаря документам, которые мы разработаем с учетом пожеланий всех заинтересованных сторон, удастся повысить общее качество таких услуг", - добавил Слонецкий.

В косметологии популярный метод мультипилинга для кожи. Имеет минимальное негативно влияние, при этом устраняет кожные проблемы глубоко и эффективно. Омолаживающие пилинги преимущественно наносят на зону лба, а на носу, например, они не нужны.

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