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пятница, 11 декабря 2020 13:35

Минздрав определил 2 пути вакцинации для украинцев

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Минздрав определил 2 пути вакцинации для украинцев
В Украине создадут около 400 мобильных групп для вакцинации. Фото: pixabay

Комбинированный подход к вакцинации против коронавируса планируют применять в Украине.

Вакцинацию будут проводить стационарно и с помощью мобильных групп, заявил и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" Игорь Кузин, передает "РБК-Україна".

По его словам, для этого в Украине создадут около 400 мобильных групп.

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"У нас есть 2 сценария, которые мы будем использовать. Это проведение вакцинации в районных или фельдшерско-акушерских пунктах, пунктах прививки, которые работают стационарно. И планируется создать около 400 мобильных бригад. Они будут выезжать или к месту работы или к месту обслуживания, в том числе в отдаленные районы. То есть будет применен комбинированный подход ", - сказал Кузин.

1 марта 2021 года в Украине ориентировочно начнется вакцинация от коронавируса. В случае задержки с поставками фактические сроки могут измениться, рассказал и. о. председателя Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, передает "РБК-Україна".

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11
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