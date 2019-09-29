Минздрав объявил свое решение по закупке лекарств без откатов

Публичные закупки лекарств для украинцев сэкономят миллионы гривен Фото: life.pravda.com.ua

Верховная Рада Украины отказалась от отмены закупки лекарств через международные организации. Продолжила их еще на два года, хотя это не предусмотрено законом о публичных закупках.

Теперь украинском и дальше будут закупать лекарства без откатов и дистрибьюторских наценок. Без закупок через международные организации ЮНИСЕФ, ПРООН, КраунЕйджентс для украинских пациентов были бы недоступны десятки препаратов.

Принятые изменения в закон о публичных закупках позволят экономить до 9 млрд грн государственных средств в год.

"Отныне Кабмин по представлению МОЗ будет определять перечень препаратов, которые покупаются, перечень организаций, осуществляющих закупки, а также условия. Соответствующая информация будет загружаться в систему ProZorro, чтобы усилить контроль, - рассказывает Роксолана Пидласого, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития. - Изменения снижают порог для обязательного проведения закупок через ProZorro с 200 до 50 000 гривен. Более четверти миллиона процедур в год теперь будут происходить в системе и иметь этап аукциона. Благодаря этому в дополнительная экономия может составить миллиарды гривен ".

Согласно принятым изменениям, бизнес, который победил в тендере, будет 24 часа на исправление ошибок. Это позволит предпринимателям не потерять тендер, а госзаказчиком - сохранить экономически выгодное предложение. Совершенствование механизма обжалования даст бизнесу более широкие возможности для отстаивания своих прав.

В новой редакции закона усилена ответственность за нарушение законодательства для недобросовестных заказчиков. Например, если он безосновательно отклонил тендерное предложение, нарушил сроки обнародования тендерного предложения его ожидает штраф 25,5 - 51 тыс. грн. В случае повторного нарушения - 51 - 85 тыс. грн.

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Также появится новый инструмент - система подсвечиваться аномально низкую цену. Поставщик будет ее обосновать для заключения договора с заказчиком. Заказчики смогут оценивать предложения участников по стоимости жизненного цикла. Например, затраты на потребление энергии, техническое обслуживание, сбор и утилизацию.

"В закупках лекарств всегда было много политики. Это дорогой товар, и большинство министров здравоохранения в Украине оставляли свой пост именно из-за скандалов о причастности к определенным сомнительных закупок, или из-за срывов в их проведении, - уточняет Лана Синичкина, руководитель практики охраны здоровья и фармацевтики. - Министерство здравоохранения должно быть максимально отстраненным от закупочного процесса и фокусироваться на своей основной роли - формировании политики в области здравоохранения".

"Действия нового руководства Министерства здравоохранения ставят под угрозу продолжение медицинской реформы. Давление на руководство директоратов - пример политических репрессий. Чтобы вам предложили уволиться" по-хорошему", достаточно иметь собственное мнение, защищать закон и изменения, - говорится в открытом письме работников МЗ к премьер-министру Алексея Гончарука. - Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям". Работа министерства парализована три с половиной недели ".