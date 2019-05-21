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вторник, 21 мая 2019 14:53

Минздрав хочет назначать лекарства по-новому

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Минздрав хочет назначать лекарства по-новому
Часто дети после курса инъекционного лечения начинают панически бояться врачей и больниц. Фото: c-experto.ru

Для обсуждения общественности Министерство здравоохранения Украины обнародовало новый проект приказа.

Согласно ему в Украине будут отдавать предпочтение неинъекционным (пероральным) формам лекарственных средств. об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Это поможет выполнить рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Во всех случаях, когда таблетка и укол имеют равнозначное действие, врачи должны назначать именно таблетированные формы.

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"Миф, что уколы более действенные, чем таблетки, распространенный не только в Украине. На самом деле в большинстве случаев не имеет значения, в какой форме действующее вещество попадет в организм. Лишь в некоторых рекомендуется именно инъекционную форму (неотложные состояния, потери сознания пациента, введение инсулина)", - говорится в сообщении.

Важнейшим применения этого подхода будет для детей, ведь введение препаратов шприцем с иглой имеет болевой и психологический аспекты. Часто дети после курса инъекционного лечения начинают панически бояться врачей и больниц.

"Дети и взрослые не должны терпеть боль, если можно обойтись без этого", - добавили в пресс-службе.

По данным опроса Центра Разумкова, средняя сумма расходов на лекарства и лечение за последний год среди тех, кто тратил какие-то средства на лекарства и лечение, составила 4682 грн.

Министерство здравоохранения Украины отменило возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори.

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