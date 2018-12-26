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среда, 26 декабря 2018 09:10

Миф или реальность: Супрун рассказала о метеозависимости

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Миф или реальность: Супрун рассказала о метеозависимости
Многие люди уверены, что зависимые от погоды. Фото: freepik.com

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила, существует ли такое понятие, как метеозависимость.

"Боль в суставах или спине, усталость, головная боль и повышенное давление - это не перечень симптомов определенной болезни. Похожие симптомы испытывают люди, которые зависят от погоды или испытывают метеозависимость", - написала Супрун на странице в Facebook.

"Классика метеозависимости - плохое самочувствие из-за магнитной активности на Солнце. Электромагнитная активность там происходит постоянно, в результате происходит выброс коронарной массы. Если она достигает Земли, то взаимодействует с магнитным полюсом нашей планеты, вызывая полярные сияния, а не мигрень. Магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие нашей звезды, поэтому маловероятно, что его может чувствовать организм человека", - подробно рассказала Супрун.

"Впрочем, многие жалуются на мигрени и сильные головные боли именно в этот период. Но подтверждений, что именно активность Солнца вызывает эти симптомы, недостаточно. В одном из исследований проанализировали 63 млн твитов, содержащих слова "мигрень" или "головная боль" . График активности таких сообщений подтверждал график активности Солнца, но в конечном итоге вообще не совпадал.

Зато есть исследования, в которых показано корреляцию между геомагнитными бурями и риском инсульта в определенных группах. В этом случае механизм связи необходимо изучать дополнительно", - говорит глава Минздрава.

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Как насчет боли в суставах и спине?

Опубликованный в декабря 2017-го отчет Гарвардской школы здоровья указывает, что погода не влияет на боль в спине и суставах. Исследователи проанализировали частоту вызова врачей по страховой программе в дождливые дни из-за боли в спине и суставах. Всего проанализировали 11 млн случаев, и связи не нашли.

Ревматоидный артрит также не зависит от погодных факторов. Так же не нашли влияния изменения атмосферного давления, температуры, влажности воздуха и количества осадков на появление боли в спине.

"Но боль в суставах реальный и некоторая связь с погодой можно все-таки найти. Этому есть несколько объяснений. Истощение из-за воспалительного процесса, боль, невозможность выходить из дома, плохое настроение и самочувствие - все эти факторы могут ухудшать симптоматику ревматоидного артрита, в частности в дождливую погоду", - подчеркивает Супрун.

Также многие жалуются на боль в суставах или местах переломов при изменении атмосферного давления или температуры. Впрочем, доказательств в этих случаях также недостаточно. А для сердца и сосудов перепады температуры и давления могут быть опасными.

Есть погодные факторы, которые имеют понятные механизмы воздействия. Например, холодный сухой воздух повышает риски приступа астмы, а также раздражает слизистые оболочки, облегчает инфицирование вирусами. Очевидно, что очень высокие или очень низкие температуры могут вызвать определенные болезненные состояния, а их резкое изменение может негативно повлиять на защитные функции организма. Поэтому полностью отрицать влияние некоторых погодных условий на здоровье не стоит.

"Если же чувствуете какие-то симптомы или плохо себя чувствуете, обратитесь к врачу и не обвиняйте в плохом самочувствии магнитные бури", - посоветовала и.о. министра здравоохранения.

Ульяна Супрун рассказала, можно безопасно смотреть на "сварку".

По ее словам, мнение, что даже мгновенный взгляд на процесс сварки может серьезно повредить зрение или даже привести к его потере, преувеличен. Поэтому Супрун решила разрушить довольно распространенный миф.

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