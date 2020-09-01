Мэр Тернополя подхватил коронавирус

Если бы не тест, в другой ситуации даже бы не обратил на это внимание, говорит Сергей Надал.

Городской председатель Тернополя Сергей Надал заболел COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook во вторник.

"Должен вам рассказать неприятную новость. Получил результаты теста на COVID19. Тест подтвердил эту болезнь. В связи со спецификой работы, я регулярно сдаю тест в течение последних пяти месяцев. Также мои заместители, другие члены команды.

Хорошо, что в настоящее время кроме меня ни один из заместителей, руководителей коммунальных учреждений и управлений рады не оказался инфицированным. Плохо, что призвал беречься, а сам не уберегся", - сообщил мэр.

Надал рассказал, что чувствует неприятную боль в горле.

"Если бы не тест, в другой ситуации даже бы не обратил на это внимание. Общее состояние нормальное. Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. Перехожу на самоизоляцию и режим работы из дома. Потребности в госпитализации нет", - заявил чиновник.

Сергей Надал является мэром Тернополя с 2010 года. Является выдвиженцем ВО "Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Председатель областного совета заболел на коронавирус

За последние сутки в Украине обнаружили 2088 новых больных коронавирусом. Преодолели болезнь за последние сутки 688 пациентов, 48 - умерли.