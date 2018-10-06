Менингит определяют по наклону головы - врач

56/5000 Symptomy meninhitu: khvorobu vyznachayutʹ za nakhylom holovy Симптомы менингита: болезнь определяют по наклону головы Фото: druzhba.uz.ua

Менингококковая инфекция вызывает невосполнимые изменения в головном мозге и заражение крови. Болезнь начинается с головной боли, насморка и повышения температуры, поэтому ее часто путают с простудой. Как же самом распознать менинигит рассказал врач клиники "Доступный доктор" Денис Павловский.

"Проверить наличие менингита можно дома. Надо лечь на спину и коснуться подбородком груди. Больные менингитом этого не сделают. У них так напряжены мышцы шеи, которые не могут смотреть вниз, крутить головой. Самой опасной формой болезни является менингококцемия. Это заболевание развивается бурно . Важны даже не часы, а минуты. Эта инфекция такая опасная, потому что у возбудителя является токсичное вещество эндотоксина. в десять раз сильнее кишечную палочку. Именно он приводит к отмиранию сосудистых стенок и возникновения сыпи в виде пятен", - сказал врач

На второй-четвертый день болезни появляется сыпь на теле. Больные могут лежать только на боку с подогнутыми к животу ногами и откинутой назад головой. При тяжелых формах и несвоевременного лечения человек умирает от отека головного мозга.

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Менингококковая инфекция - это бактерия, поэтому ее лечат только антибиотиками. В больнице больному делают прокол и берут спинномозговую жидкость. Определяют, какой микроб вызвал болезнь и антибиотики на него действуют. Перед выпиской еще раз делают пункцию, чтобы проверить, прошла болезнь. Никакой другой анализ не даст точной картины.

Пять человек госпитализированы с диагнозом "сибирская язва" в селе Меняйловка Саратского района Одесской области 2 октября. Кожа на руках покрылась гнойными ранами. Заразились от инфицированной коровы, которую резали в односельчанки. Сибирская язва - инфекционная болезнь животных и людей. Проявляется ранами на коже. Может поражать легкие, кишки - вызвать их гниение. Приводит к смерти. Бактерия сохраняется в земле у скотомогильников, где захоронены зараженные животные. Их в стране более 13 тыс.