Медиков уволили за отказ сделать прививку от коронавируса

Трое работников отказались получить вакцину, еще четверо не смогли определиться в указанный руководителем срок. Фото: EPA / UPG

В одной из компаний, занимающейся уходом за престарелыми людьми и инвалидами, уволили семь человек, которые не стали делать прививку от Covid-19. Об этом сообщила газета Bild.

В то же время, газета подчеркивает, что в Германии вакцинация проводится на добровольной основе, и это первый случай увольнения работников из-за отказа сделать прививку от инфекции.

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"Компания по уходу за пожилыми людьми принадлежит Рене Вильмеру - именно он принял решение об увольнениях. Перед этим владелец фирмы дал сотрудникам два дня на принятие решения о прививках. Однако те отказались", - рассказывает газета.

Трое работников отказались получить вакцину, еще четверо не смогли определиться в указанный руководителем срок. В итоге Вильмер уволил их всех.

В ВОЗ объяснили, почему пожилые люди умирают после вакцинации.