Медики заметили новые симптомы мутировавшего коронавируса

Медики также заметили, что прошла не только мутация вируса, но и адаптация к лечению. Фото: pixabay

Закарпатские врачи, имеющие дело с больными на коронавирус, говорят, что теперь болезнь протекает другим путем.

У пациентов появились новые симптомы, которых раньше не наблюдали, сообщил директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный.

По его словам, речь идет о мутировавшем вирусе с нетипичными симптомами: рвота, диарея и глухота.

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"Еще полгода назад речь шла о потере обоняния и вкуса, а теперь инфекция проявляется по-другому. Если раньше у единиц фиксировались такие проявления как рвота, диарея - сейчас это стало происходить чаще. Также медики говорят о нарушении слуха, ​​тугоухости. То есть симптомы другие, не классические", - сказал он.

Медики также заметили, что прошла не только мутация вируса, но и адаптация к лечению.

"Коронавирус не столь чувствителен к тем методам лечения, которыми мы пользовались еще пару месяцев назад. Поэтому так много тяжелых пациентов в больницах. Также медики отмечают другую быстротечность процесса болезни, вызванной мутировавшим коронавирусом", - сказал Пшеничный.

Целью мутировавшего штамма коронавируса не является поражение легких. Основное место удара - сердце человека.