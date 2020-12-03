Медики рассказали, как восстановиться после Covid-19

Создали памятку для тех, кто сейчас восстанавливается после Covid-19. Медики ответили на распространенные вопросы пациентов, которые болеют или уже переболели коронавирусной болезнью.

Об этом Академия семейной медицины опубликовала сообщение в Facebook.

"В то время, когда все больше людей прошли острый период болезни, а медики активно обсуждают синдром пролонгированного коронавируса, мы разработали памятку для тех, кто восстанавливается", - говорится в посте.

Автор: facebook.com/afmu.ngo

Чтобы понять, что человек уже не болен, должно пройти 3 дня с момента последнего повышения температуры и 10 дней со времени последних симптомов. При этом повышенная тревожность, усталость, потеря обоняния и вкуса могут оставаться некоторое время после выздоровления.

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55% украинцев готовы сделать прививку от Covid-19, но если вакцина будет бесплатной. 40% респондентов не хотят. Если вакцина будет платной, желающих сделать прививку еще меньше - 35%. 57% опрошенных не будут вакцинироваться за деньги.