Медики раскрыли полезные свойства лука

Оказалось, что употребление этого овоща положительно сказывается на работе нашего организма. Фото: Pixabay

Медики назвали причины включить лук в повседневный рацион. Оказалось, что употребление этого овоща положительно сказывается на работе нашего организма.

Употребление лука позволяет увеличить плотность костей. Кроме того, с его помощью можно сократить содержание в крови "плохого" холестерина. Овощ благоприятно влияет на функционирование сердца, пишет ukrhealth.

Обеспечивается соответствующий эффект за счет способных подавлять воспаление свойств продукта. В составе лука содержится около 25 различных антиоксидантов, которые помогают в предотвращении повреждения клеток.

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Овощ положительно сказывается на пищеварительной системе и имеет преимущества для здоровья полости рта. Ученые из США также выяснили, что наличие продукта в рационе повышает качество сна. С его помощью организму проще противостоять возрастным изменениям, а еще лук помогает в восстановлении кожи.

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