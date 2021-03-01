Медики раскрыли полезные свойства лука

Медики назвали причины включить лук в повседневный рацион. Оказалось, что употребление этого овоща положительно сказывается на работе нашего организма.
Употребление лука позволяет увеличить плотность костей. Кроме того, с его помощью можно сократить содержание в крови "плохого" холестерина. Овощ благоприятно влияет на функционирование сердца, пишет ukrhealth.
Обеспечивается соответствующий эффект за счет способных подавлять воспаление свойств продукта. В составе лука содержится около 25 различных антиоксидантов, которые помогают в предотвращении повреждения клеток.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самые опасные виды чая
Овощ положительно сказывается на пищеварительной системе и имеет преимущества для здоровья полости рта. Ученые из США также выяснили, что наличие продукта в рационе повышает качество сна. С его помощью организму проще противостоять возрастным изменениям, а еще лук помогает в восстановлении кожи.
Ранее специалист развеяла популярный миф о ржаной хлеб.
Комментарии