Медики раскрыли невероятные свойства сливочного масла

Сливочное масло долгие годы считалось вредным продуктом, однако его отсутствие в меню негативно сказывается на состоянии организма. Медики раскрыли пользу продукта, который дает крепкое здоровье.

Сливочное масло обвиняли в развитии ожирения и повышении холестерина в крови. Во-первых, оно не такое жирное, как рекомендуется всеми оливковое масло, а во-вторых, продукт еще способствует выведению этого "плохого" холестерина, пишет Ukrhealth.

По словам экспертов, сливочное масло богато Омега-3, Омега-6, а также на жирорастворимые витамины А, Е и D. Они необходимы для здорового роста и состояния волос и ногтей, есть колоссальная польза для кожи. Сердечно-сосудистая система "будет благодарна" продукта по жирные кислоты, которые обеспечивают сосудам эластичность и тонус. Полезным он будет и для желудочно-кишечного тракта, так как защищает кишечник от инфекций.

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Масло следует ввести в рацион и потому, что оно поднимает уровень серотонина, улучшает состояние центральной нервной системы и работу мозга. Лауриновая кислота в его составе подавляет развитие патогенных грибков. Высокая калорийность продукта заряжает организм энергией. Врачи советуют есть не более 30 граммов масла в день - тогда оно не вызовет негативных последствий.

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