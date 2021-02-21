Медики раскрыли лечебное свойство перца чили

Однако, как отметили ученые, чтобы подтвердить это полезное свойство, необходимо провести еще ряд исследований. Фото: Pixabay

Корейские ученые обнаружили лечебные свойства перца чили. Оказалось, что он снижает риск болезней сердечно-сосудистой системы.

К такому выводу специалисты пришли, проведя соответствующее исследование. Совершеннолетние участники исследования употребляли перец чили в течение 4-12 недель, пишет nature.com.

Как оказалось, вещество, входящее в состав данного продукта, снижает риск возникновения метаболического синдрома - комплекса нарушений обмена веществ, который провоцирует развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета II типа.

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Растение способно снижать количество "плохого" холестерина в крови. Кроме того, оно имеет ярко выраженный антиоксидантный эффект.

Эксперимент также показал, что перец чили нормализует уровень сахара в организме за счет уменьшения воспалительного процесса. Однако, как отметили ученые, чтобы подтвердить это полезное свойство, необходимо провести еще ряд исследований.

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