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суббота, 08 мая 2021 20:45

Медики назвали лучшие продукты для здоровья сердца

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  Чтобы сердце было здоровым, важно не переедать
Чтобы сердце было здоровым, важно не переедать

Лидирующие позиции в рейтинге причин смертности, занимают сердечно -сосудистые заболевания, пишет сайт medicina.ua. Eжегодно этот показатель лишь увеличивается. Oчень важно уделять внимание профилактическим мерам, начиная хотя бы с полезного рациона. Естественно, питание нельзя считать панацеей, но существуют продукты, которые помогут существенно снизить уровень риска развития сердечных заболеваний.

Продукты для сердца и сосудов:

Авокадо

Плоды данного растения насыщены жирными кислотами, которые имеют благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему и мозговую деятельность. Его полезность состоит в способности понижать давление, укреплять миокард, контролировать уровень холестерина и влиять на процессы кровообращения и кроветворения.

Гранат

Один из наиболее полезных продуктов для сердца, так как способен нормализовать кровообращение, делая кровь менее вязкой. Это в свою очередь помогает избежать таких болезней как инфаркт, инсульт и атеросклероз.

Грейпфрут

Этот цитрус защищает сосуды от образования тромбов. Витамины и микроэлементы содержащиеся в грейпфруте, делают стенки сосудов более крепкими и эластичными, улучшают метаболические процессы и понижают артериальное давление.

Яблоки

Довольно привычный и доступный каждому фрукт полезен для разгрузочного периода при наличии проблем с сердцем. Укрепляя его здоровье, вы сможете также наладить пищеварительные процессы и привести в норму уровень холестерина.

Злаки

Посредством блокировки усвоения вредного холестерина, злаки препятствуют развитию ишемической болезни сердца и развитию атеросклероза.

Масло льна

Всего небольшая доза льняного масла, за счет высокого содержания Омега-3 поможет очистить организм от накопившихся вредных веществ и предотвратить тромбообразование.

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Сок красного винограда – профилактика тромбозов и инфарктов, так же, как и красное вино (не более 1 бокала в день).

Переедание, недостаточное потребление овощей и фруктов, бесконтрольное употребление высококалорийной и жирной пищи, газированных напитков и соли - серьезные враги сердца.

Сколько вы едите, так же важно, как и то, что вы едите. Привычка "перегружать" тарелку дополнительными продуктами, есть, пока вам не станет трудно или потреблять пищу быстро - приводит к постоянному перееданию.

Кроме лишнего веса и связи с сердечно-сосудистыми болезнями, оно имеет множество негативных последствий для здоровья: дополнительно нагружает организм, может стать причиной возникновения проблем с желудочно-кишечным трактом, вызвать нарушения сна и чувство усталости и нехватки сил.

Чтобы уменьшить риски переедание - следите за размером порций различных продуктов.

medicina.ua
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08
мая

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