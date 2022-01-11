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вторник, 11 января 2022 17:53

Медикам и коммунальщикам поставили новый дедлайн для обязательной вакцинации

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Медикам и коммунальщикам поставили новый дедлайн для обязательной вакцинации
Невакцинированных от Covid-19 медиков и коммунальщиков отстранят от работы с 31 января, а не 20, как сообщалось ранее. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Новый перечень профессий, представители которых должны пройти обязательную вакцинацию от Covid-19, вступит в силу 31 января.

Работников без минимум одной дозы вакцины до 31 января отстранят от работы без сохранения заработной платы, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Требование обязательной вакцинации не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого", - подчеркнули в Минздраве.

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Список обязательных профессий вакцинации расширили представителями:

- органов местного самоуправления;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций;
- заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности.

"Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности и коммунальных предприятий больше взаимодействуют с большим количеством людей. Поэтому имеют повышенный риск инфицироваться коронавирусом. Между тем девять из 10 госпитализированных - невакцинированы и не были защищены от тяжелого течения коронавирусной болезни", - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Ранее сообщали, что обновленный список обязательных для вакцинации профессий вступит в силу 20 января.

Сейчас в перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации, входят работники социальной сферы, реабилитационных центров, Укрпочты, Укрзализныци, чиновники, а также персонал учебных заведений.

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Дата
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