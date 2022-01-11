Медикам и коммунальщикам поставили новый дедлайн для обязательной вакцинации

Новый перечень профессий, представители которых должны пройти обязательную вакцинацию от Covid-19, вступит в силу 31 января.
Работников без минимум одной дозы вакцины до 31 января отстранят от работы без сохранения заработной платы, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Требование обязательной вакцинации не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого", - подчеркнули в Минздраве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине планируют Covid-вакцинацию детей от 5 лет
Список обязательных профессий вакцинации расширили представителями:
- органов местного самоуправления;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций;
- заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности.
"Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности и коммунальных предприятий больше взаимодействуют с большим количеством людей. Поэтому имеют повышенный риск инфицироваться коронавирусом. Между тем девять из 10 госпитализированных - невакцинированы и не были защищены от тяжелого течения коронавирусной болезни", - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Ранее сообщали, что обновленный список обязательных для вакцинации профессий вступит в силу 20 января.
Сейчас в перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации, входят работники социальной сферы, реабилитационных центров, Укрпочты, Укрзализныци, чиновники, а также персонал учебных заведений.
Комментарии