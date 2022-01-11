В Украине планируют Covid-вакцинацию детей от 5 лет

Сейчас Украине разрешили вакцинацию от коронавируса детей от 12 лет. Фото: Reuters

С апреля в Украине могут начать вакцинировать против коронавируса детей от 5 лет.

Опыт других стран, где уже проводят такие прививки, показывает, что это безопасно, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает "ВВС Украина".

"Прививки от Covid-19 предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний. Предупреждают вспышки в организованных коллективах. Рекомендаций европейской технической группы экспертов по вакцинации детей от пяти лет еще не было. То есть на уровне Европы такой вопрос не рассматривали. Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей такого возраста ориентировочно с апреля", - сказал он.

Сейчас в Украине можно вакцинировать от Covid-19 детей от 12 лет. Кузин подчеркнул, что такие прививки будут делать исключительно по желанию родителей. По его данным, в Украине уже вакцинировали около 140 тыс. детей от 12 до 18 лет.

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Новая волна коронавируса в Украине начнется в конце января. За последние сутки в Украине выявили 5429 новых больных коронавирусом. Из них детей - 306, медработников - 168. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 709 871 человек. Умерли 97 544 пациента, из них 219 - за последние сутки. Выздоровели 3 522 547 человек, за последние сутки - 7761.