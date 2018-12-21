Медицинские услуги можно будет получить бесплатно в 2019 году

 
Ексклюзивы
1/5
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 189
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1305
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3672
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 3915
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1710
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2205
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1143
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2727
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
14
15
7
3
3
Елочные ярмарки: где и за сколько купить дерево
Елочные ярмарки: где и за сколько купить дерево
Показали эмоциональные фото мужчин, присутствующих на родах
Показали эмоциональные фото мужчин, присутствующих на родах
Одесский медуниверситет захватили
Одесский медуниверситет захватили
Опухоль размером с голову взрослого удалили новорожденной девочке
Опухоль размером с голову взрослого удалили новорожденной девочке
Лекарства, которые могут убить: разоблачили банду, поставляющую фальсифицированные препараты для онкобольных
Лекарства, которые могут убить: разоблачили банду, поставляющую фальсифицированные препараты для онкобольных
Видео
Все видео
Перешили сердце за 8 часов: девочке сделали уникальную операцию
Перешили сердце за 8 часов: девочке сделали уникальную операцию
В Украине зафиксировали новую вспышку сибирской язвы
В Украине зафиксировали новую вспышку сибирской язвы
Уникальная операция: украинские хирурги мужчине к сердцу подключили сумку с насосом
Уникальная операция: украинские хирурги мужчине к сердцу подключили сумку с насосом
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
Назвали 5 лучших лечебных курортов Украины
Назвали 5 лучших лечебных курортов Украины
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1422
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2403
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1566
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3159
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1134
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 декабря 2018
2 Просмотров: 314
Кольорові конверти
Поміж усіх передноворічних клопотів є один особливий — це коли пишеш і надсилаєш привітання. Здавалось би, ну що там такого? Сів, написав, ...
пятница, 21 декабря 2018 03:41

Медицинские услуги можно будет получить бесплатно в 2019 году

  Комментировать
Медицинские услуги можно будет получить бесплатно в 2019 году
Супрун назвала бесплатные услуги, которые можно получить у семейного врача. Фото: Дивись.info

С 1 июля 2019 года по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, пациент сможет безвозмездно получить более 50 диагностических и лечебных услуг.

За них заплатит НСЗУ Национальная служба здоровья Украины медучреждениям, которые подпишут договоры. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Безвозмездно — значит включительно со всеми необходимыми сопутствующими материалами. Перчаток, шприцев, ваты или пленки для рентгена приносить с собой не нужно. НСЗУ покрывает стоимость услуг в программе", - подчеркнула Супрун.

В какое заведение обратиться — также выбирает пациент. "Бесплатную диагностику" смогут предоставлять как коммунальные, так и частные диагностические центры. Но они обязательно должны заключить договор с Национальной службой здоровья.

Средства на программу есть — в госбюджете-2019 на "Бесплатную диагностику" заложено 2 миллиарда гривен.

Планируется, что в программу "Бесплатная диагностика" войдут:

12 новых анализов — дополнительно до 8 базовых, которые уже оплачивает Национальная служба здравоохранения семейному врачу, терапевту, педиатру.

Маммография и 5 видов рентгена: грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и приносовые пазухи.

Эхокардиография, мониторинг ЭКГ и 2 вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы.

6 видов УЗИ: желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы.

4 вида биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез.

Удаление новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, в гортани, ушах;

Также "Бесплатная диагностика" будет включать эндоскопические исследования и операции одного дня: пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, мочевого пузыря, трахеи и бронхов.

Чтобы присоединиться к программе, медучреждения и местные власти должны выполнить работу:

превратить медучреждения на коммунальные некоммерческие предприятия
оснастить кабинеты семейных врачей, терапевтов, педиатров и специалистов компьютерами и подключиться к eHealth
заключить договор с НСЗУ — старт подачи заявлений в апреле 2019 года

Ранее Супрун рассказала, какие прививки стоит сделать взрослым Супрун рассказала, какие прививки стоит сделать взрослым Супрун рассказала, какие прививки стоит сделать взрослым.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медицинские услуги можно будет получить бесплатно в 2019 году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 3 Просмотров: 39801
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 26138
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 12312
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 11979
Леся Никитюк рассказала правду о &quot;Танцах со звездами&quot;
Леся Никитюк рассказала правду о "Танцах со звездами"
 Просмотров: 10440
Здоровье
Директор Института сердца рассказал о конфликте с командой Супрун
Директор Института сердца рассказал о конфликте с командой Супрун Просмотров: 495
После домашней уборки у женщины начали гнить руки
После домашней уборки у женщины начали гнить руки Просмотров: 81
Кофеин уменьшает чувство тревоги у людей
Кофеин уменьшает чувство тревоги у людей Просмотров: 477
В больницах оборудуют учебные классы
В больницах оборудуют учебные классы Просмотров: 99
Чем вредны семечки подсолнечника
Чем вредны семечки подсолнечника Просмотров: 1044
Больше всего комментируют
20
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
20
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
10
Подервянский сказал, что думает о кацапах
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
6
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
Голосов: 617
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua