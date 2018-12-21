Медицинские услуги можно будет получить бесплатно в 2019 году

Супрун назвала бесплатные услуги, которые можно получить у семейного врача. Фото: Дивись.info

С 1 июля 2019 года по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, пациент сможет безвозмездно получить более 50 диагностических и лечебных услуг.

За них заплатит НСЗУ Национальная служба здоровья Украины медучреждениям, которые подпишут договоры. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Безвозмездно — значит включительно со всеми необходимыми сопутствующими материалами. Перчаток, шприцев, ваты или пленки для рентгена приносить с собой не нужно. НСЗУ покрывает стоимость услуг в программе", - подчеркнула Супрун.

В какое заведение обратиться — также выбирает пациент. "Бесплатную диагностику" смогут предоставлять как коммунальные, так и частные диагностические центры. Но они обязательно должны заключить договор с Национальной службой здоровья.

Средства на программу есть — в госбюджете-2019 на "Бесплатную диагностику" заложено 2 миллиарда гривен.

Планируется, что в программу "Бесплатная диагностика" войдут:

12 новых анализов — дополнительно до 8 базовых, которые уже оплачивает Национальная служба здравоохранения семейному врачу, терапевту, педиатру.

Маммография и 5 видов рентгена: грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и приносовые пазухи.

Эхокардиография, мониторинг ЭКГ и 2 вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы.

6 видов УЗИ: желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы.

4 вида биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез.

Удаление новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, в гортани, ушах;

Также "Бесплатная диагностика" будет включать эндоскопические исследования и операции одного дня: пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, мочевого пузыря, трахеи и бронхов.

Чтобы присоединиться к программе, медучреждения и местные власти должны выполнить работу:

превратить медучреждения на коммунальные некоммерческие предприятия

оснастить кабинеты семейных врачей, терапевтов, педиатров и специалистов компьютерами и подключиться к eHealth

заключить договор с НСЗУ — старт подачи заявлений в апреле 2019 года

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