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вторник, 24 ноября 2020 16:46

Массовое тестирование проведут еще две соседние страны

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Массовое тестирование проведут еще две соседние страны
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве нет достаточно ресурсов для массового тестирования. Фото: pixabay.com

В Чехии предложат бесплатное тестирование на антиген на Covid-19 всем гражданам, которые этого захотят.

Тестирование планируют провести до Рождества, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 24 ноября, сообщает Reuters.

Чехия уже начала использовать целевое тестирование на антиген в домах престарелых. Эти анализы позволяют получить результат быстрее, чем стандартные ПЦР-тесты, но не так точны.

"Я бы очень хотел, чтобы мы справились с этой задачей, чтобы позволить всем гражданам хотя бы за неделю или за 10 дней до Рождества иметь возможность добровольно и бесплатно пройти тесты на антиген", - сказал премьер-министр.

По словам Бабиша, чешское тестирование не будет иметь никаких условий.

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Также провести массовое тестирование планирует Польша, сообщил заместитель главы минздрава страны Вальдемар Краска, передает Interia.pl.

"Думаю, что мы пойдем методом, который был применен в Словакии. Там протестировали 3,8 миллиона граждан в 3 этапа", - отметил Краска.

Он сказал, что при министерстве работает группа экспертов, которая готовит методологию проведения всеобщих тестов.

Словакия первой начала проводить общенациональные тестирования. Население страны составляет около 5,5 млн человек. Здесь провели миллионы тестов на антиген в начале ноября.

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24
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