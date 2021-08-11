Маскируется под коронавирус: нашли еще причину исчезновения обоняния

В искривленной перегородке чаще бывают носовые кровотечения. Фото: central-ua.tv

Искривленную перегородку путают с коронавирусом. Они имеют общий симптом - исчезновение обоняния. Его вернуть можно после септопластики, которая снимает отек и выравнивает нос.

Об этом рассказал Gazeta.ua Евгений Петровский, столичный отоларинголог.

"Человек воспринимает запахи благодаря обонятельному эпителию и нерву, которые находятся в полости носа. В эту зону подходит струя воздуха. Если он не попадает, то и обоняния не будет. Он прорвется после расширения ходов", - отметил врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса

Перед процедурой выравнивания перепонки следует сделать общий анализ крови и проверить хронические болезни. Операция длится 30 мин. под наркозом.

Это не срочная процедура, но люди на нее соглашаются для экономии. Часто должны закапывать капли. У многих на месяц уходит около 10 флаконов. Каждый по 50 грн. А беременным надо использовать специальные, а те вдвое дороже.

Первые сутки после операции больной дышит только ртом. В обеих ноздрях заложены тампоны, чтобы перегородка зафиксировалась ровно. Нормально человек будет дышать через две недели, когда восстановится кровообращение.

Если оставить все как есть, нарушится работа сосудов. Искаженная перепонка носа вызовет частые обострения гайморита, кровотечение из носа.

К осени Минздрав рассчитывает обеспечить доступ всех областей к тестам на Delta-штамм коронавируса. На данный момент больных со штаммом Delta лечат по тем же протоколом, что и пациентов с другими штаммами.