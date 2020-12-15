Маски стоит носить и после вакцинации - ВОЗ

Вакцинация должна предотвратить вспышки болезни, но не распространению вируса. Фото: pixabay

Носить маски и после вакцинации от коронавируса призывают людей во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также людей просят сохранять дистанцию, сообщает dpa international.

В ВОЗ объясняют, что вакцина предотвращает развитие легочных заболеваний, вызванных коронавирусом. Впрочем, пока неизвестно, она вообще защищает от Covid-19.

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Вакцинация должна предотвратить вспышки болезни, но не распространению вируса.

Поэтому вакцинированные люди должны продолжать придерживаться всех необходимых профилактических мероприятий от заражения коронавируса, а именно: часто мыть руки, соблюдать дистанцию ​​и носить маску.

В рамках глобальной инициативы COVAX ВОЗ получены гарантии на поставку почти 1 млрд доз вакцины от коронавируса от трех производителей.