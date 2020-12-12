ВОЗ собрала первый миллиард вакцин от Covid-19

В ВОЗ собрали уже миллиард вакцин. Фото: Reuters

В рамках глобальной инициативы COVAX ВОЗ получены гарантии на поставку почти 1 млрд доз вакцины от коронавируса от трех производителей.

"В рамках Фонда COVAX уже обеспечен почти 1 миллиард доз трех кандидатов на вакцины против COVID-19, и в настоящее время в нем принимают участие 189 стран", - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге.

28 ноября американская авиакомпания United Airlines начала доставку вакцины от коронавируса производства Pfizer в страны Евросоюза и США. Вакцины Pfizer и Moderna от Covid-19 могут быть доступными для граждан США уже к Рождеству.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы по глобальным механизмом COVAX. В рамках этого механизма Украины получит 8 миллионов доз вакцин от коронавируса.