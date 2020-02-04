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вторник, 04 февраля 2020 14:40

Мальчик в воздухе: украинка спасла новорожденного в самолете

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Украинский врач Елена Федченко приняла роды на борту самолета Qatar Airways сообщением Доха - Бангкок.

Об этом стало известно из ее страницы в Facebook.

Автор: facebook.com
  Елена Федченко приняла роды на борту самолета
Елена Федченко приняла роды на борту самолета

"Три часа ночи. В самолете объявляют, что нужен врач. Я сначала думала притвориться спящей, но пошла. А там в каптерке, в хвосте самолета женщина на полу, стюардессы в растерянности. Я перчатки надела, стала на колени — и вперед. Спасибо кафедре акушерства и гинекологии НМУ им. Богомольца. Вспомнила все за минуту!" - делится впечатлениями врач.

Гражданка Таиланда скрыла доношенного беременность перед сотрудниками аэропорта, надев балахон. 23-летняя мать ребенка тоже чувствует себя хорошо. Это ее второй ребенок. Мальчик родился здоровым.

Автор: facebook.com
  Елена Федченко приняла роды на борту самолета
Елена Федченко приняла роды на борту самолета

Самолет Qatar Airways совершил вынужденную посадку в Калькутте, Индия, где и оформили ребенка.

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Юридически ребенок, который рождается на борту самолета, может претендовать на три вида гражданства: гражданство страны, которой принадлежит самолет; страны, над чьей территорией произошли роды, и страны, где самолет приземлился.

Белый дом опубликовал новые правила получения виз, направленные на сдерживание так называемого "родильного туризма".

Ограничения будут распространяться на случаи, когда женщины целенаправленно едут в США на роды, чтобы впоследствии ребенок мог получить американский паспорт.

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Дата
04
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