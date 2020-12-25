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пятница, 25 декабря 2020 11:15

Люди уже не выдерживают: кислородный баллон убил пациента в больнице

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Люди уже не выдерживают: кислородный баллон убил пациента в больнице
Больного коронавирус убил кислородный баллон. Фото: dw.com

В Калифорнии пациент с Covid-19 убил соседа по палате кислородным баллоном.

37-летний Джесси Мартинес разозлился, когда его 82-летний сосед, который лежал на кровати рядом, начал молиться. Злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве на почве ненависти.

До госпитализации мужчины не были знакомы, они лечились от коронавируса в двухместной палате в больнице Antelope Valley Hospital в Ланкастере на юге Калифорнии.

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С начала пандемии в Калифорнии число случаев заражения коронавируса превысила 2 миллиона.

В больницах не хватает персонала, и штат просит привлечь дополнительно 3000 медицинских работников из Австралии и Тайваня.

Те, кто переболели, или вакцинировались от коронавируса, имеют в организме произведенный клеточный иммунитет в течение длительного времени.

Иммунологи из Австралии провели исследование и обнаружили, что этот иммунитет сохраняется не менее 8 месяцев

bbc.com
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