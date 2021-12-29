Люди, переболевшие штаммом Omicron имеют усиленный иммунитет к штамму Delta - ученые

У инфицированных Omicron развивается иммунитет к Delta. Фото: Reuters

У переболевших Omicron меньше шансов заразиться Delta.

"Согласно исследованию, проведенному в Южной Африке, заражение штаммом Omicron гарантирует, что вероятность последующего заражения вариантом Delta ниже", - пишет The Guardian.

Исследование, проведенное Африканским научно-исследовательским институтом здравоохранения в ЮАР показало, что у людей, инфицированных штаммом Omicron, особенно у тех, кто был вакцинирован, развился повышенный иммунитет к варианту коронавируса Delta.

Для проведения исследования были привлечены 33 вакцинированных и невакцинированных человека, инфицированных штаммом Omicron.

Ученые обнаружили, что рост титров нейтрализующих антитела Omicron увеличился в 14 раз в течение 14 дней после начала исследования. Кроме того, нейтрализация штамма Delta увеличилась в 4,4 раза.

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28 декабря в Киеве зафиксировали случаи заболевания новым штаммом коронавируса Omicron.