Ляшко рассказал когда и сколько вакцин получит Украина

Украина в числе первых оформила и подала заявку на получение вакцин уже в первой волне дистрибуции. Фото: Thirdman from Pexels

В рамках Глобальной инициативы COVAX уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины "Pfizer". Ее сразу же отправят в больницы к медикам, которые контактируют с инфицированными.

Об этом пишет главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

"Сегодня о COVAX известно всем, кто следит за новостями о распространении коронавируса в мире или в Украине. Перед инициативой стоят амбициозные цели - обеспечить для населения не менее 2 миллиардов доз до конца года. На начало 2021 уже подписаны контракты на 40 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech и 150 млн доз AstraZeneca / Oxford, которые будут доступны для стран-участниц глобального механизма уже в первом квартале этого года", - отметил Ляшко.

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В частности добавил, что Украина в числе первых оформила и подала заявку на получение вакцин уже в первой волне дистрибуции.

"Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, мы сможем получить от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca / Oxford для следующих этапов кампании. И это только в рамках механизма COVAX", - сказал санитарный врач.

По состоянию на 30 января в Украине обнаружили 4 685 новых больных Covid-19. Из них детей - 200, медработников - 336.