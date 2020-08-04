Ляшко предположил, когда Украину будет больше всего трясти от коронавируса

В Украине, как и в Европе заболеваемость будет расти. Фото: pixabay

В мире тенденции распространения коронавируса не являются положительными.

В Европе начинается вторая волна, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, в Украине также прогнозируют рост количества случаев заболевания. Динамика по Covid-19 растет в Германии, Швейцарии, значительно увеличивается количество случаев в Испании.

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"И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппом и ОРВИ, с октября по апрель", - заявил он.

Ляшко отметил, что сейчас система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но может быть вспышка количества заражений.

В конце августа в Украине уровень выявленных больных Covid-19 достигнет 110-115 тыс. человек, а спад заболеваемости будет возможен только через год, когда наработается коллективный иммунитет. Об этом говорится в отчете по результатам исследования распространения коронавируса в Украине на протяжении августа этого года, который обнародовали ученые Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".