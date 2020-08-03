Ученые КПИ прогнозируют обострение ситуации с Covid-19 во время адаптивного карантина - цифры

Ученые КПИ обнародовали результаты прогнозного моделирования распространения Covid-19 в Украине. Фото: unsplash.com

В конце августа в Украине уровень выявленных больных Covid-19 достигнет 110-115 тыс. человек, а спад заболеваемости будет возможен только через год, когда наработается коллективный иммунитет.

Об этом говорится в отчете по результатам исследования распространения коронавируса в Украине на протяжении августа этого года, который обнародовали ученые Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

"Ситуация остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер. Моральная усталость населения от пребывания в режиме изоляции, экономические факторы, наступления периода летнего отдыха существенно изменили условия противодействия распространению болезни. Подавляющее большинство населения страны вернулась к обычному образу жизни, пренебрегая элементарными средствами защиты от коронавирусной инфекции . Его мобильность возросла до 150% по сравнению с началом года. в результате в июне - июле 2020 состоялась серия стремительных всплесков заболевания, привела к удвоению-утроение количества ежедневно инфицированных (антирекорд - 1310 человек в день - был достигнут 23 июля) с тенденцией к дальнейшему нарастанию заболеваемости ", - говорится в отчете.

По темпам прироста количества инфицированных Украины по сравнению со странами Европы, имеет негативную тенденцию, поэтому включена в группу стран красной зоны. Для граждан таких стран усложнили возможность посещения Евросоюза.

Прогнозное моделирование распространения болезни получили с использованием множества различных методов, а именно: метода сходства в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети (LSTM), нейронной сети Back Propagation (BPNN). Согласно результатам, в августе прогнозные тренды имеют высокую изменчивость и тенденцию колебания количества ежедневно инфицированных в диапазоне 800-1500.

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Коэффициент корреляции между количеством инфицированных и количеством проведенных тестов ПЦР-методом достаточно высок и равен 0,807. Основываясь на этой зависимости, сделано предсказания, что при условии сохранения характера роста количества ПЦР-тестов (коэффициент роста на протяжении последних двух месяцев составил примерно 1,55 в месяц), количество выявленных больных людей в Украине на конец августа 2020 достигнет уровня примерно 110- 115 тыс.

"Такой характер распространения коронавируса может быть замедлен только в результате постепенного появления коллективного иммунитета примерно у 60-70% населения. Природный течение этого процесса может происходить в течение года. Его существенное ускорение возможно лишь в результате массовой вакцинации населения, в настоящее время является трудно предсказуемым явлением ", - заключают ученые.

Вирус не убивают влажность и высокая температура воздуха, но они способны помешать его широкому распространению. Поэтому в странах с высокой атмосферной температурой значительно меньшее количество больных, рассказал инфекционист Киевской городской клинической больницы Евгений Дубровский. Он считает, что самый важный параметр - высокая абсолютная влажность, потому что она препятствует распространению вирусов в воздухе.