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среда, 27 октября 2021 10:45

Лучше делать тест на коронавирус днем - исследование

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Лучше делать тест на коронавирус днем - исследование
Тесты, сделанные днем, более точные. Фото: Pexels

Тесты на коронавирус, которые сделали днем, более точные.

Это установили ученые из Университета Вандербильта в США, говорится в сообщении учреждения.

"Они обнаружили, что вероятность точного положительного результата теста у людей вдвое выше, если они тестировались в середине дня по сравнению с тестированием ночью", - говорится в сообщении.

Результаты исследования подтверждают гипотезу, что коронавирус действует по-разному в зависимости от природного суточного ритма. Инфицированные клетки выделяют вирусные частицы активнее днем. После 20:00 вирусная нагрузка уменьшается.

"Прохождение теста на Covid-19 в оптимальное время суток повышает чувствительность теста и поможет нам быть точными в диагностике людей, которые могут быть инфицированы, но заболевание протекает бессимптомно", - сообщил профессор биологических наук Карл Джонсон.

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Если пациенты обращаются в больницы в середине дня, это может увеличить распространение вируса в больницах.

За минувшие сутки, 26 октября, в Украине обнаружили 22 574 новых больных коронавирусом. Среди них 1532 ребенка и 399 медработников. Умерли от болезни 692 человека, 11 593 - выздоровели. Всего в Украине за все время пандемии заболели 2 825 733 гражданина. От осложнений болезни скончались 65 628 пациентов. Вылечились 2 401 705.

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