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среда, 27 октября 2021 08:39

Коронавирус в Украине свирепствует - сколько больных и умерших

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Коронавирус в Украине свирепствует - сколько больных и умерших
В Украине 22,5 тыс. больных и 692 умерших за сутки от коронавируса. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки, 26 октября, в Украине обнаружили 22 574 новых больных коронавирусом. Среди них 1532 ребенка и 399 медработников. Умерли от болезни 692 человека, 11 593 - выздоровели.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 2 825 733 гражданина. От осложнений болезни скончались 65 628 пациентов. Вылечились 2 401 705.

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По состоянию на 27 октября в красной зоне находятся девять областей - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская и Черниговская. Со вчерашнего дня "покраснели" Ривненская и Николаевская области. Всего в красной зоне окажутся уже 13 областей.

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27
октября

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