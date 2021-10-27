Коронавирус в Украине свирепствует - сколько больных и умерших

В Украине 22,5 тыс. больных и 692 умерших за сутки от коронавируса. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки, 26 октября, в Украине обнаружили 22 574 новых больных коронавирусом. Среди них 1532 ребенка и 399 медработников. Умерли от болезни 692 человека, 11 593 - выздоровели.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 2 825 733 гражданина. От осложнений болезни скончались 65 628 пациентов. Вылечились 2 401 705.

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По состоянию на 27 октября в красной зоне находятся девять областей - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская и Черниговская. Со вчерашнего дня "покраснели" Ривненская и Николаевская области. Всего в красной зоне окажутся уже 13 областей.