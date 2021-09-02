Локдаун в Украине зависит от вакцинации - иммунолог

На увеличение количества больных может повлиять низкий темп вакцинации. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения может ввести локдаун в ноябре, если ухудшится эпидемиологическая ситуация.

Конкретных аргументов, почему именно в ноябре будет жесткий карантин, нет, рассказал Gazeta.ua иммунолог Борис Донский:

"Он возможен разве что, с таким недостаточным темпом вакцинации групп риска".

Количество больных, которые повлияют на введение жестких карантинных правил, зависят от вакцинации.

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"Если качественно прививать населения, особенно группы риска, как это делают в Израиле и Великобритании, то большое количество инфекционных случаев не приведут к переполненным реанимациям и большой смертности. Но если прививать не тех и не вовремя, то количество больных будет соответствовать количеству тяжелых случаев и смертей", - добавляет Донский.

Новая волна коронавируса должно быть мягче, чем предыдущие.

"Уже много людей имеют иммунитет и до этого было две большие волны. Большинство переболели коронавируса. Осенняя волна 2020 года оказалась медленнее, чем весенняя 2021 года, она была стремительная в росте и падении. Если мы сейчас стремительно Не растет, то эта волна должна быть вдвое меньше, чем последняя", - говорит врач-вирусолог Алла Мироненко.

После вспышек коронавируса, в Украине не восстановили государственную санитарно-эпидемиологическую службу, которая отвечала за вакцинации компании и следила за заболеванием.

"Кроме этого, сейчас из-за нехватки персонала много обязанностей лежит на семейных врачах в которых по 2 тысячи пациентов. А для того чтобы были новые специалисты, их нужно готовить не по полгода, потому что этого мало. Радоваться пока нечему. Позитив лишь в том, что тот, кто выздоровел, а не умер, уже защищен от болезни", - добавляет Алла Петровна.

За последние сутки в Украине обнаружили 2477 новых больных коронавирусом. Из них детей - 179, медработников - 36. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.