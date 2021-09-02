Локдаун в Украине зависит от вакцинации - иммунолог

 
Ексклюзивы
1/5
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1098
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 441
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 216
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2286
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1746
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 9019
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 2682
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
1 Просмотров: 990
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 297
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
5 Просмотров: 405
Фото
Все фото
9
24
14
5
4
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
&quot;Здесь вакцинируют по-человечески&quot; - как в Черкассах прививают от Covid-19
"Здесь вакцинируют по-человечески" - как в Черкассах прививают от Covid-19
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Видео
Все видео
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
В Киеве спасли маленькую француженку
В Киеве спасли маленькую француженку
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 342
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 927
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1926
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1062
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 882
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
четверг, 02 сентября 2021 14:24

Локдаун в Украине зависит от вакцинации - иммунолог

  Комментировать
Локдаун в Украине зависит от вакцинации - иммунолог
На увеличение количества больных может повлиять низкий темп вакцинации. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения может ввести локдаун в ноябре, если ухудшится эпидемиологическая ситуация.

Конкретных аргументов, почему именно в ноябре будет жесткий карантин, нет, рассказал Gazeta.ua иммунолог Борис Донский:

"Он возможен разве что, с таким недостаточным темпом вакцинации групп риска".

Количество больных, которые повлияют на введение жестких карантинных правил, зависят от вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невакцинированных детей в школу будут пускать за деньги

"Если качественно прививать населения, особенно группы риска, как это делают в Израиле и Великобритании, то большое количество инфекционных случаев не приведут к переполненным реанимациям и большой смертности. Но если прививать не тех и не вовремя, то количество больных будет соответствовать количеству тяжелых случаев и смертей", - добавляет Донский.

Новая волна коронавируса должно быть мягче, чем предыдущие.

"Уже много людей имеют иммунитет и до этого было две большие волны. Большинство переболели коронавируса. Осенняя волна 2020 года оказалась медленнее, чем весенняя 2021 года, она была стремительная в росте и падении. Если мы сейчас стремительно Не растет, то эта волна должна быть вдвое меньше, чем последняя", - говорит врач-вирусолог Алла Мироненко.

После вспышек коронавируса, в Украине не восстановили государственную санитарно-эпидемиологическую службу, которая отвечала за вакцинации компании и следила за заболеванием.

"Кроме этого, сейчас из-за нехватки персонала много обязанностей лежит на семейных врачах в которых по 2 тысячи пациентов. А для того чтобы были новые специалисты, их нужно готовить не по полгода, потому что этого мало. Радоваться пока нечему. Позитив лишь в том, что тот, кто выздоровел, а не умер, уже защищен от болезни", - добавляет Алла Петровна.

За последние сутки в Украине обнаружили 2477 новых больных коронавирусом. Из них детей - 179, медработников - 36.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Локдаун в Украине зависит от вакцинации - иммунолог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Украинский генерал поставил подпись на акте о капитуляции

Пожар уничтожил половину города

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 19108
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 9019
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 8640
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8245
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 5328
Здоровье
В Украине стремительно растет количество больных Covid-19 - последние данные из регионов
В Украине стремительно растет количество больных Covid-19 - последние данные из регионов Просмотров: 711
Почему кофе может защитить от болезней сердца - неожиданные результаты исследований
Почему кофе может защитить от болезней сердца - неожиданные результаты исследований Просмотров: 603
США предоставят Украине уникальные лекарства от коронавируса
США предоставят Украине уникальные лекарства от коронавируса Просмотров: 936
Женщины определились с идеальной продолжительностью секса
Женщины определились с идеальной продолжительностью секса Просмотров: 1692
В двух областях Украины вакцинировали 65% учителей - МОН
В двух областях Украины вакцинировали 65% учителей - МОН Просмотров: 135
Больше всего комментируют
5
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
2
Сегодня чтим икону, которая вдохновляла казаков в бою
2
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
1
Кулеба оценил визит Зеленского в США
Голосов: 284
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) четыре
  • 2) два
  • 3) одно
Просмотреть