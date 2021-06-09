"Лицензия на убийство" - Линчевский прокоментировал состояние медобразования

Линчевский - торакальный хирург, после работы в Минздраве подтвердил квалификацию и снова оперирует. Фото: Тарас Подолян

Улучшить качество медицинского образования в Украине поможет специальный экзамен, который отсеет неодаренных студентов. Также стоит повысить проходной балл ВНО до 150 и уменьшить количество контрактных мест.

Об этом LB.ua рассказал Александр Линчевский, бывший заместитель министра здравоохранения 2016-2019 годов.

"Все медицинское образование с 90-х годов подчинено получению прибыли. О качестве образования вообще не шла речь, только об увеличении объемов государственного заказа. Вот сейчас госзаказ - 4 тыс. студентов-медиков, а в целом выпускаем 8 тыс., то есть 50% - это контрактники. Мы вместе с Минобразования уменьшили госзаказ на две тысячи мест. Хотя и этого мало, надо было уменьшать еще", - сказал бывший заместитель.

Говорит, чем меньше государственный заказ - тем больше падает прибыль университетов. Поэтому набирают максимум контрактников, иностранцев, чтобы получить больше финансирование. В результате выпускают ежегодно по 8 тыс. недоученных врачей с лицензией на убийство, потому что они кроме теории ничего не знают, практические умения отсутствуют.

"Нашей задачей было изменить этот подход. Единственный способ отобрать мотивированного студента - это ВНО. Весь мир сегодня отбирает абитуриентов-медиков, опираясь именно на оценки, а не на особый вступительный экзамен или высокомерное тестирования профессиональной пригодности. Главное качество врача - не то, что он крови не боится, а способность учиться. И на медицинские специальности надо отбирать тех, кто готов учиться всю жизнь. Поэтому было принято решение повышать проходной балл по ВНО. Но когда мы установили этот проходной порог - 150, то выяснилось, что так мы срезали 70% контрактников", - продолжил Линчевский.

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За время, проведенное в должности заместителя Ульяны Супрун, Линчевский со своей командой успел повысить проходной балл ВНО до 150. Также за бюджетные средства приобрел у американской компании тест на знание медицины IFOM и ШАГ. Однако не успел изменить модель прохождения интернатуры.

"Раньше было так, что бюджетник понимал, что максимум, который ему светит - это скорая помощь. Он не получит нормального места работы. Потому, что нормальные места себе купят контрактники, в которых отец - врач, депутат или директор кирпичного завода. В результате контрактник не будет учится, потому что за него уже все решено, и бюджетник не учится, потому что смысл учиться, если желаемую специальность он все равно не получит", - рассказал Линчевский.

Специальность и место прохождения интернатуры должно избираться, учитывая результаты экзаменов, баллов, полученных за шесть лет обучения, а не покупаться за деньги. То же самое должно быть с рабочими местами.

"Мы хотим переместить интернатуру с аудитории в больницу. Подготовка интерна - это работа. Лучший учитель - это ответственность. Интерн не сидит в учебной комнате, а работает как врач под наблюдением и не платит за обучение, а получает зарплату. И больница, и врач ответственные за интернов - получают за это деньги и конкурируют между собой, чтобы быть желанными базами подготовки врачей", - сказал Линчевский.

По словам Линчевского санэпидслужба доказала свою неэффективность в борьбе с распространением туберкольоза и кори в Украине. Поэтому эта структура не остановила бы эпидемию коронавируса. Решение о ликвидации СЭС считает правильным и не видит причин для ее восстановления.