"Лицензия на убийство" - Линчевский прокоментировал состояние медобразования

 
Ексклюзивы
1/5
Что Украине делать с "Северным потоком"
Что Украине делать с "Северным потоком"
Просмотров: 225
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 234
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 459
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 342
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
Просмотров: 2259
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1224
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
1 Просмотров: 315
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 324
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 144
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1386
Фото
Все фото
22
5
17
3
5
&quot;Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти&quot; - о чем говорят в очередях на вакцинацию
"Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти" - о чем говорят в очередях на вакцинацию
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
&quot;Не хочу умереть&quot; - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Видео
Все видео
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 306
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 324
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 144
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1395
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 558
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 июня 2021
Просмотров: 27
Історія з курткою
В молодості у мене була чехословацька куртка із свинячої шкури, в ЦУМі купив, і недорого, 90 рублів. Зручна, коротка, на "блискавці", її не брав дощ ...
четверг, 10 июня 2021 17:06

"Лицензия на убийство" - Линчевский прокоментировал состояние медобразования

  Комментировать
&quot;Лицензия на убийство&quot; - Линчевский прокоментировал состояние медобразования
Линчевский - торакальный хирург, после работы в Минздраве подтвердил квалификацию и снова оперирует. Фото: Тарас Подолян

Улучшить качество медицинского образования в Украине поможет специальный экзамен, который отсеет неодаренных студентов. Также стоит повысить проходной балл ВНО до 150 и уменьшить количество контрактных мест.

Об этом LB.ua рассказал Александр Линчевский, бывший заместитель министра здравоохранения 2016-2019 годов.

"Все медицинское образование с 90-х годов подчинено получению прибыли. О качестве образования вообще не шла речь, только об увеличении объемов государственного заказа. Вот сейчас госзаказ - 4 тыс. студентов-медиков, а в целом выпускаем 8 тыс., то есть 50% - это контрактники. Мы вместе с Минобразования уменьшили госзаказ на две тысячи мест. Хотя и этого мало, надо было уменьшать еще", - сказал бывший заместитель.

Говорит, чем меньше государственный заказ - тем больше падает прибыль университетов. Поэтому набирают максимум контрактников, иностранцев, чтобы получить больше финансирование. В результате выпускают ежегодно по 8 тыс. недоученных врачей с лицензией на убийство, потому что они кроме теории ничего не знают, практические умения отсутствуют.

"Нашей задачей было изменить этот подход. Единственный способ отобрать мотивированного студента - это ВНО. Весь мир сегодня отбирает абитуриентов-медиков, опираясь именно на оценки, а не на особый вступительный экзамен или высокомерное тестирования профессиональной пригодности. Главное качество врача - не то, что он крови не боится, а способность учиться. И на медицинские специальности надо отбирать тех, кто готов учиться всю жизнь. Поэтому было принято решение повышать проходной балл по ВНО. Но когда мы установили этот проходной порог - 150, то выяснилось, что так мы срезали 70% контрактников", - продолжил Линчевский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Робот-медсестра ухаживать за больными

За время, проведенное в должности заместителя Ульяны Супрун, Линчевский со своей командой успел повысить проходной балл ВНО до 150. Также за бюджетные средства приобрел у американской компании тест на знание медицины IFOM и ШАГ. Однако не успел изменить модель прохождения интернатуры.

"Раньше было так, что бюджетник понимал, что максимум, который ему светит - это скорая помощь. Он не получит нормального места работы. Потому, что нормальные места себе купят контрактники, в которых отец - врач, депутат или директор кирпичного завода. В результате контрактник не будет учится, потому что за него уже все решено, и бюджетник не учится, потому что смысл учиться, если желаемую специальность он все равно не получит", - рассказал Линчевский.

Специальность и место прохождения интернатуры должно избираться, учитывая результаты экзаменов, баллов, полученных за шесть лет обучения, а не покупаться за деньги. То же самое должно быть с рабочими местами.

"Мы хотим переместить интернатуру с аудитории в больницу. Подготовка интерна - это работа. Лучший учитель - это ответственность. Интерн не сидит в учебной комнате, а работает как врач под наблюдением и не платит за обучение, а получает зарплату. И больница, и врач ответственные за интернов - получают за это деньги и конкурируют между собой, чтобы быть желанными базами подготовки врачей", - сказал Линчевский.

По словам Линчевского санэпидслужба доказала свою неэффективность в борьбе с распространением туберкольоза и кори в Украине. Поэтому эта структура не остановила бы эпидемию коронавируса. Решение о ликвидации СЭС считает правильным и не видит причин для ее восстановления.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Лицензия на убийство" - Линчевский прокоментировал состояние медобразования». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь

Разрешили издевательства над животными

Замучили украинского поэта

Собрал 5 тыс. народных песен: родился этнограф

Шкляр отмечает юбилей

В Москве открыли памятник Шевченку

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 9675
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 6246
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 5130
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
7
 Просмотров: 4707
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 4230
Здоровье
Европой распространяется наиболее заразный штамм коронавируса
Европой распространяется наиболее заразный штамм коронавируса Просмотров: 333
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
 Просмотров: 459
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
 Просмотров: 576
Искусственные зубы начали клеить на присоски
Искусственные зубы начали клеить на присоски
 Просмотров: 441
Украина получила очередную партию вакцины Pfizer
Украина получила очередную партию вакцины Pfizer Просмотров: 297
Больше всего комментируют
13
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
11
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
4
СБУ обыскала "Партию Шария"
3
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
Голосов: 23
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть