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среда, 07 июля 2021 16:00

Летний экстрим: определили лучшие места для занятия сексом

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Летний экстрим: определили лучшие места для занятия сексом
Секс в машине наиболее популярный летом. Фото: lady.tochka.net

Секс в общественном месте и на пляже являются самыми популярными летом. Это хороший способ разнообразить интимной жизни, кому надоело заниматься любовью дома.

Место надо выбрать так, чтобы никто не застукал.

Секс в воде

Этот способ часто используют в фильмах. К нему надо хорошо подготовиться, потому что это инкубатор инфекций. Нужно выбирать проверенные бассейны или лучше море, поскольку имеет соленую воду. Местные реки и озера лучше обходить стороной.

Секс на канатной дороге

Удивите партнера оригинальностью и экстримом. Этот вариант не требует подготовки. Главное убедиться, что сзади и спереди вас не едут кабинки, полные туристов.

Секс на крыше

В городах много не закрытых крыш. Далее все упирается в вашу фантазию. Только будьте готовы хватать все свои вещи и бежать, если нагрянет сторож.

Секс на фестивале

На масштабных фестивалях царит атмосфера любви, счастья и свободы. Никого не удивишь здесь жаркими поцелуями, не станет шоком для людей и парочка, которая притихла в укромном уголке. Лучше всего найти какие-то кусты неподалеку сцены, чтобы наслаждаться не только любовью, но и музыкой.

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Секс в палатке

В палатке легко уединиться. Когда она надоест - перебирайтесь под свет звезд, вытянув надувной матрас. Вокруг ни души, только сверчки. Только заранее запасайтесь средствами против комаров.

Секс в машине

Если палатки нет или вы не хотите возиться с ее установкой, не беда. Может выбраться на природу на машине и в ней же устроить жаркое веселье. Следите за руками и ногами, чтобы ненароком не нажать ничего такого, от чего машина самовольно поедет.

Секс в жаркую погоду может быть не слишком комфортным для партнеров. Но есть советы, как не испортить процесс и получить максимум удовольствия.

Например, заниматься любовью в прохладном душе или ванне будет удобнее, чем в жаркой спальне. Если выбрать оптимальную температуру для тела, то ощущения будут приятными. Можно принять контрастный душ вместе, а затем перейти в другую комнату.

maximum.fm
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Дата
07
июля

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