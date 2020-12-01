Лечение Covid-19: онлайн-сервис показывает, есть ли нужные лекарства в медучреждении

По состоянию на 29 ноября в 2570 аптеках страны является 143 формы лекарств, в состав которых входит 45 МНН. Фото: pixabay

Для отслеживания в реальном времени наличия в аптеках и больницах сертифицированных препаратов для лечения Covid-19 Национальная служба здоровья Украины запустила онлайн-сервис (дашборд).

Он отображает остаток каждого из препаратов в определенной больнице или аптеке, сообщает пресс-служба НСЗУ.

Также дашборд показывает средний остаток за 7 дней, количество медучреждений, где есть лекарства, и другую информацию.

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По состоянию на 29 ноября в 2570 аптеках страны является 143 формы лекарств, в состав которых входит 45 МНН (международное непатентованное название - название лекарственного средства или активного ингредиента, принято Всемирной организацией здравоохранения). В 558 больницах в наличии 114 форм.

Цены на лекарства в октябре по сравнению с ценами на них в марте, когда было объявлено пандемии коронавируса, повысились. Если сравнивать цены марта и октября, существенно подорожали отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты, тогда как на импортные лекарства этой категории цена снизилась.